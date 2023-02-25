Людиною так і не став? "Вагнерівець", який втік до Норвегії, вчинив новий злочин

Цікаво, чи перегляне норвезький уряд рішення про надання політичного притулку

У Норвегії за п'яну бійку було затримано колишнього бійця ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва. Як відомо, на початку 2023 року цей 26-річний найманець незаконно перетнув російсько-норвезький кордон, після чого попросив про політичний притулок. Попри те, що він заявляв про бажання змінитися і чесно розповідав про жахи перебування серед "вагнерівців", деякі звички залишилися незмінними. Наразі Медведєв намагається разом із адвокатом довести свою невинуватість щодо початої бійки.

Детальніше про це повідомляє видання "Медуза". Відомо, що інцидент відбувся поблизу одного із барів, де у колишнього найманця раптово зав'язався конфлікт із невідомим чоловіком. Зрештою словесна сутичка переросла у фізичну — завдяки значній кількості спожитого алкоголя.

Цікаво, що бійка не одразу вщухла навіть після приїзду поліцейських. Ба, більше: одному із копів теж дісталося від Андрія Медведєва — він вдарив його ногою.

Андрій Медведєв

Наразі чоловіку оголосили про підозру одразу за трьома статтями, суд назначений на 25 квітня. До цього часу екс-"вагнерівцю" дозволено перебувати на свободі.

Зазначається, що зараз Медведєв разом із адвокатом намагаються довести, що винуватцем бійки був хтось інший. Своєї ж вини росіянин визнавати не збирається. За словами його захисника, бійка сталася через "непорозуміння після вживання алкоголю", а його підзахисний не мав достатнього розуміння у ситуації, коли на місце прибула поліція.

Нагадаємо, що Медведєв переконує, що в свої 26 встиг побувати одним із командирів підрозділів ПВК "Вагнер". Більше того, нібито саме під його керівництвом служив страчений на камеру Євген Нужин. Нагадаємо, що чоловіка показово вбили кувалдою за те, що він перейшов на бік України.

"Телеграф" також розповідав, про які інші жахи поведінки "вагнерівців" повідав світу Андрій Медведєв.