Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що Росія намагається повернути позиції на Африканському континенті, які були втрачені після розпаду СРСР

Росіяни активно обходжують Африку. Їхній міністр закордонних справ Лавров вояжує навіть маленькими державами континенту. У хід пущено і ПВК "Вагнер", за допомогою якого, як повідомляє Financial Times, росіяни намагаються створити в Африці "пояс переворотів", щоб посилити свій вплив та потіснити Захід. Під прицілом Центральноафриканська республіка, Судан, Малі.

Якщо говорити про російську експансію до Африки, слід звернути увагу, що здійснюється вона, насамперед, силами "вагнерівців". Тієї самої приватної військової компанії, яка завжди може вдати, що не має жодного відношення до Росії, до російської влади.

Це зрозуміла тактика. Після розпаду СРСР, після 1991 року, позиції Росії (яка назвала себе правонаступницею Радянського Союзу) просто обвалилися на Африканському континенті. І зараз Росія намагається повернути їх, хоча б частково. У тому числі протискаючись до країн Африки, де був серйозний французький вплив. Витіснюючи звідти Францію – під виглядом боротьби з незаконними військовими формуваннями, повстанцями тощо… Тактика явно "шулерська", тому що ніхто не дасть твердої гарантії, що ці формування, з якими "героїчно" борються "вагнерівці", не підтримуються самою Москвою. .

Щоб "вибити" росіян з Африки, слід шукати спільну мову не лише з Францією та іншими країнами, які були метрополіями на тому континенті, а й з Китаєм, який останнім часом набув там серйозного впливу. Важливо, щоб саме Китай зрозумів, яку загрозу несе посилення ролі Росії в Африці.