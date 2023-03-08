Суд ЕС отменил санкции против матери пригожина

Иск в суд пригожина подала самостоятельно

Европейский суд принял решение аннулировать санкционные ограничения, введенные против художницы виолетты пригожиной. Женщина является матерью основателя российской частной военной компании "Вагнера" евгения пригожина, наемники которого вовлечены в войну в Украине.

Об этом в среду, 8 марта, сообщили на официальном сайте Европейского суда, отметив, что рестрикции были введены на основании исключительно принципа родства.

"Суд принял удовлетворить иск госпожи пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Также в определении суда указано, что виолетта пригожин с 2017 года не является владелицей компании Concord Management and Consulting, однако имеет в этой фирме свои акции. В то же время отмечается, что Совет Евросоюза, по мнению Европейского ведомства, так и не смог доказать, что женщина на момент принятия обжалуемого решения владела другими активами, связанными с ее сыном-бизнесменом.

Следует добавить, что Совет ЕС в феврале 2022 года включил виолетту пригожину в санкционный список лиц из-за того, что он является владельцем ООО Concord Management and Consulting, принадлежащего к группе компаний Concord, основанной и управляемой до 2019 года ее сыном. Она также является владелицей других предприятий, связанных с ее сыном.

По мнению Рады, таким образом она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина внедрила ряд санкционных ограничений по ряду граждан, причастных к одиозной частной военной компании "Вагнер". Среди попавших в санкционный список и дочери основателя ЧВК евгения пригожина — полена и вероника.