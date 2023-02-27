Ответят за отца: Украина ввела санкции против дочерей пригожина и основателя чвк "вагнер"

Всего в подсанкционном списке значатся 164 физических и 85 юридических лиц

После введения на 50 лет против финансовых учреждений страны-агрессора Украина решила нанести санкционный удар по ряду лиц, которые причастны к одиозной частной военной компании "вагнер" и обеспечивают ее жизнедеятельность.

Так, в воскресенье, 26 февраля, президент Владимир Зеленский подписал Указ №116/2023, которым предусмотрено введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке — 164 физических и 85 юридических лиц.

В частности, в санкционный список попали граждане рф: Дмитрий Уткин (его называют основателем частной военной кампании "вагнер"), две дочери "повара путина" евгения пригожина — Вероника и Полина. Еще в санкционном списке есть Екатерина Пригожина.

Кроме того, санкции введены против Общества с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", Общества с ограниченной ответственностью "Ритм", Общества с ограниченной ответственностью "Конкорд М" и других. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Попавшим в санкционный список людям запрещаются торговые, а также другие экономические и финансовые операции, вводится блокировка имеющихся на территории Украины активов, запрет на передачу технологий и пр.

Ранее сообщалось о том, что ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Также напомним, что в столице Норвегии за пьяную драку был задержан бывший командир ЧВК "вагнера", 26-летний Андрей Медведев, сбежавший с войны в Украине. Ему предъявлены обвинения в насилии.