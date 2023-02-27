Відповідатимуть за батька: Україна ввела санкції проти дочок пригожина та засновника пвк "вагнер"

Загалом у підсанкційному списку значаться 164 фізичних та 85 юридичних осіб

Після введення на 50 років проти фінансових установ країни-агресора Україна вирішила завдати санкційного удару по ряду осіб, які причетні до одіозної приватної військової компанії "Вагнер" та забезпечують її життєдіяльність.

Так, у неділю, 26 лютого, президент Володимир Зеленський підписав Указ №116/2023, яким передбачено введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У списку — 164 фізичні та 85 юридичних осіб.

Зокрема, до списку санкцій потрапили громадяни Росії: Дмитро Уткін (його називають засновником приватної військової кампанії "Вагнер"), дві дочки "кухаря путіна" євгена пригожина — Вероніка і Поліна. Ще у списку санкцій є Катерина Пригожина.

Крім того, санкції запроваджено проти Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент та Консалтинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ритм", Товариства з обмеженою відповідальністю "Конкорд М" та інших. Обмежувальні заходи запроваджуються терміном на 10 років.

Людям, які потрапили в список санкцій, забороняються торгові, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних у них на території України активів, забороняється передача їм технологій тощо.

Раніше повідомлялося про те, що ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій, пов’язаних із пвк "вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

Також нагадаємо, що у столиці Норвегії за п’яну бійку було затримано колишнього командира пвк "вагнера", 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні. Йому висунуто звинувачення у насильстві.