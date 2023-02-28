Удар по "Калашникову", вагнеровцам, окружению путина: Япония ввела новые санкции

Под санкции попали многие научные институты, работающие на военно-промышленный комплекс

Японское правительство с 28 февраля ввело санкции против 39 физлиц и 73 юрлиц из россии, российского банка, а также девяти коллаборантов с юга и востока Украины. Против них предусмотрены меры по замораживанию активов.

Данные об этом опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Японии. Также будут введены ограничения на экспорт в россию товаров, которые "могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала".

Среди тех, против кого введены санкции — глава концерна "Калашников" Алан Лушников, замминистра обороны рф Виктор Горемыкин, замначальника управления делами Госсовета в АП рф Борис Рапопорт, его начальник Александр Харичев, сотрудники российского Генштаба, занимающиеся "планированием пусков ракет", вычислениями и другим. Также под санкциями лица, считающиеся непосредственно причастными к так называемой "аннексии" восточных и южных регионов Украины россией — заморозили активы оккупационным чиновникам и силовикам из Херсонской, Луганской, Донецкой области.

Что касается компаний, среди них российский федеральный центр технологий двойного назначения, разработчики микросхем и другого оборудования, институт проблем передачи информации, физико-технические учреждения при РАН — многие из исследовательских центров связанных с военными разработками. Также в санкционном списке ЧВК "Вагнер".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что совет ЕС расширил санкции против вагнеровцев. В списке оказались два человека из-за преступлений в Украине, еще несколько физических и юридических лиц — из-за деятельности в Африке.