Укр

Удар по "Калашникову", вагнеровцам, окружению путина: Япония ввела новые санкции

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Япония продолжает поддерживать Украину
Япония продолжает поддерживать Украину

Под санкции попали многие научные институты, работающие на военно-промышленный комплекс

Японское правительство с 28 февраля ввело санкции против 39 физлиц и 73 юрлиц из россии, российского банка, а также девяти коллаборантов с юга и востока Украины. Против них предусмотрены меры по замораживанию активов.

Данные об этом опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Японии. Также будут введены ограничения на экспорт в россию товаров, которые "могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала".

Среди тех, против кого введены санкции — глава концерна "Калашников" Алан Лушников, замминистра обороны рф Виктор Горемыкин, замначальника управления делами Госсовета в АП рф Борис Рапопорт, его начальник Александр Харичев, сотрудники российского Генштаба, занимающиеся "планированием пусков ракет", вычислениями и другим. Также под санкциями лица, считающиеся непосредственно причастными к так называемой "аннексии" восточных и южных регионов Украины россией — заморозили активы оккупационным чиновникам и силовикам из Херсонской, Луганской, Донецкой области.

Что касается компаний, среди них российский федеральный центр технологий двойного назначения, разработчики микросхем и другого оборудования, институт проблем передачи информации, физико-технические учреждения при РАН — многие из исследовательских центров связанных с военными разработками. Также в санкционном списке ЧВК "Вагнер".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что совет ЕС расширил санкции против вагнеровцев. В списке оказались два человека из-за преступлений в Украине, еще несколько физических и юридических лиц — из-за деятельности в Африке.

Теги:
#Япония #Санкции