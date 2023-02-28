Удар по "Калашникову", вагнерівцям, оточенню путіна: Японія ввела нові санкції

Під санкції потрапили багато наукових інститутів, які працюють на військово-промисловий комплекс

Японський уряд з 28 лютого ввів санкції проти 39 фізосіб та 73 юрособи з росії, російського банку, а також дев’яти колаборантів з півдня та сходу України. Проти них передбачені заходи щодо заморожування активів.

Дані про це опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Японії. Також буде запроваджено обмеження на експорт у росію товарів, які "можуть сприяти зміцненню російського промислового потенціалу".

Серед тих, проти кого запроваджено санкції — голова концерну "Калашніков" Алан Лушніков, заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін, заступник начальника управління справами Держради в АП рф Борис Рапопорт, його начальник Олександр Харичов, співробітники російського Генштабу, що займаються "плануванням пусків ракет", обчисленнями та іншим. Також під санкціями особи, які вважаються безпосередньо причетними до так званої "анексії" східних та південних регіонів України росією, заморозили активи окупаційним чиновникам та силовикам з Херсонської, Луганської, Донецької області.

Щодо компаній, серед них російський федеральний центр технологій подвійного призначення, розробники мікросхем та іншого обладнання, інститут проблем передачі інформації, фізико-технічні установи при РАН — багато з дослідницьких центрів пов’язаних із військовими розробками. Також у списку санкцій ПВК "Вагнер".

Раніше "Телеграф" розповідав, що рада ЄС розширила санкції проти вагнерівців. У списку опинилися дві людини через злочини в Україні, ще кілька фізичних та юридичних осіб через діяльність в Африці.