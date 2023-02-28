Россияне меняют "вагнеровцев" под Бахмутом на регулярных военных: что происходит

Российские регулярные солдаты гораздо хуже мотивированы, говорят в МОУ

Большинство подразделений российской ЧВК "Вагнер" под Бахмутом были уничтожены усилиями украинских военных и теперь россиянам приходится искать им замену.

Как рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого марафона новостей, из-за огромных потерь в рядах наемников, оккупантам приходится заменять их на кадровых военных.

По ее словам, российские регулярные войска не имеют должной мотивации, в отличие от "вагнеровцев", которые получали деньги за выполнение заданий.

Маляр добавила, что ситуация вокруг Бахмута остается напряженной, а россияне превосходят украинских защитников по численности даже несмотря на то, что их потери значительно выше.

Как сообщалось ранее, накануне корреспондент "Телеграфа" побывал в окрестностях Бахмута и показал, в каких условиях сейчас приходится воевать украинским защитникам. Из-за потепления и обильных дождей, земля там превратилась в болото, а потому там застревают даже легкие автомобили.

Кроме того, ему удалось пообщаться с украинскими защитниками, которые рассказали, как проходит служба и о чем они мечтают.