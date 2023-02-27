"ВСУ – это всегда о будничном геройстве": в каких условиях сейчас идет оборона Бахмута (репортаж)

Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий

Украинский военные продолжают героически защищать город-крепость Бахмут в Донецкой области от поползновений российских оккупантов и делают это вопреки всему, даже если погода всеми силами пытается помешать этому.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в окрестностях Бахмута и показал, в каких условиях сейчас приходится воевать украинским защитникам.

Стоит заметить, что в последние дни в Бахмуте, как и многих центрально-восточных областях Украины, заметно потеплело, при этом идут дожди. Из-за этого серьезно размыло дороги, что мешает передвижению, как и вражеским обстрелам.

"Просто эпизод этой войны. Просто почувствуйте атмосферу. Ехали бронированным авто на позицию, когда свернули с асфальта на грунтовку, ребята дали газ, потому что эта часть дороги простреливается врагом. Что-то поймали в колесо и увязли. Вызвали помощь. К счастью был дождь и туман, вражеские дроны не летали. Если бы погода была яснее, пришлось бы оставлять машину и прятаться неизвестно где. А так все обошлось. ВСУ – это всегда о будничном геройстве", — рассказывает Ян Доброносов.

Он также сделал показательные фото и видео, в какой грязи сейчас воюют наши защитники, как они вытаскивают увязшие транспортные средства, но сохраняют улыбки и оптимизм, несмотря ни на что.

Обычные авто бывает застревают в грязи

Вытаскивать транспортные средства помогает тяжелая техника

Бывают и такие случаи, когда авто буквально тонут

Ездить в такую погоду - то еще удовольствие

Вот что собой представляют дороги в Бахмутском районе сейчас

Грязью покрыто буквально всё

Стоит заметить, что российские военные уже много месяцев "ломают зубы" о Бахмут, — неоднократно они пытались прорваться в этом районе штурмом, почти постоянно поливают его снарядами, но так до сих пор и не смогли взять его под контроль.

Бахмут в Донецкой области на карте боевых действий 27.02.2023

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский военный сообщил с передовой, что враг усилил давление на Бахмут.