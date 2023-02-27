Зима "покажет зубы" в понедельник: синоптики рассказали о погоде на рубеже зимы и весны

Температурные качели будут "раскачиваться" в пределах от 5 градусов мороза ночью до +20 градусов днем

В соответствии с прогнозом синоптиков, холода покидают Украину, но в понедельник зима еще "покажет зубы", и этот день станет днем контрастов.

Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник в Украине – воттакенные температурные контрасты! От 5 градусов мороза ночью до +20 градусов днем!" – пишет она в социальной сети.

По информации специалиста, в течение понедельника температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах 2 мороза-3 тепла, в центре до +3+6 градусов. А вот на юге и юго-востоке Украины запахнет апрель, предполагается +10+15 градусов, в Крыму вероятно до +15+18, на южном побережье до +20 градусов!

"Из-за такой невероятно пестрой температуры осадки, разумеется, будут выступать в разных фазах — от дождя до снега. От осадков завтра воздержатся Волынь, Ровенщина, Черниговщина, Крым, Запорожье, Донетчина", — пишет Наталья Диденко.

В Киеве 27 февраля будет преобладать облачная погода, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице ночью -1-3, днем около нуля, то есть холодновато.

Во вторник, 28 февраля, делится прогнозом синоптик Игорь Кибальчич, с запада усилится гребень высокого давления, на фоне чего атмосферные фронты быстро станут размываться. По этой причине, на большей части территории Украины осадков не предвидится, только ночью на востоке и в Полтавской области ещё задержится дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -6…0 °С, днём -3…+3 °С; в Карпатах ночью -10…-5 °С, днём -7…-2 °С; в южной половине, Приазовье и на Донбассе ночью +2…+7 °С, днём +4…+9 °С.

В среду, 1 марта, погоду будет определять поле повышенного давления, а также слабовыраженный фронт окклюзии с севера. В северных, восточных и местами центральных областях пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём местами с дождём, на остальной территории страны сухо. Температура воздуха в ночное время составит -7…-2 °С; днём 0…+6 °С, на Закарпатье, юге Одесской области и Крыму +7…+10 °С.

В четверг, 2 марта, на большей части страны сохранится влияние поля повышенного давления, только в северных областях углубление барической ложбины приведёт к выпадению небольшого снега и мокрого снега, в дневное время с дождём. Температура воздуха ночью -6…0 °С, днём 0…+6 °С, в южных областях до +8 °С.

В пятницу, 3 марта, сохранится поле повышенного давления, в связи с чем на территории нашей страны осадков не предвидится, только в восточных областях тыловая часть ложбины станет причиной небольшого снега и мокрого снега в ночное время. Температура ночью -5…+1 °С, днём +3…+9 °С. В Карпатах ночью -10…-5 °С, днём около 0 °С.

На выходные, 4 – 5 марта, ожидается прохождение слабовыраженных атмосферных фронтов в размытом барическом поле. По этой причине, в большинстве областей ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3…+3 °С, днём +3…+9 °С, в южной части местами +10…+13 °С.

Но, конечно, расслабляться еще будет рано, так как в конце первой декады марта, в соответствии с прогнозами, зима снова преподнесет не совсем приятный сюрприз.