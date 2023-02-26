Оккупанты усилили давление на Бахмут: военнослужащий рассказал о ситуации в городе (видео)

ВСУ продолжают держать оборону города-крепости

Украинские войска стойко удерживают Бахмут и отражают атаки врага, хотя в северной части города наблюдается увеличения количества российских атак.

Как сообщил командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в своем telegram-канале, на "далеком северном фланге" Бахмута оккупанты постоянно предпринимает попытки штурмовать город. По его словам, это у них получается с переменным успехом.

"Хочу лишь заверить, что ситуация не является жестко критичной. Она остается под давлением, но контролируемой подразделениями ВСУ", — сказал он.

При этом военнослужащий добавил, что оккупанты продолжают использовать все средства для обстрела города, начиная с минометов и заканчивая применением авиации.

По словам Бровди, город продолжает держаться и будет оставаться под контролем ВСУ до тех пор, пока в этом есть целесообразность.

Как сообщалось ранее, Бахмут в последние месяцы является местом наиболее активных боевых действий. Город постоянно подвергается массированным обстрелам, а в настоящее время считается, что он разрушен на 80%.