Применяют тактику выжженной земли: россияне практически уничтожили Авдеевку и Бахмут
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Оккупанты разрушают города на Донетчине
Донецкая область подвергается массированным обстрелам со стороны российских оккупантов, а потому некоторые города оказались практически стерты с лица Земли.
Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире единого марафона новостей в среду, 22 февраля.
"Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное", — сказал он.
По словам Кириленко, в настоящее время от Авдеевки уже практически ничего не осталось, а город-крепость Бахмут уничтожен на 80%.
При этом, по его словам, в прифронтовых городах на Донетчине россияне применяют тактику выжженной земли и используют все доступное оружие для полного уничтожения инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый накануне сообщил, что украинские защитники в Бахмуте продолжают качественно выполнять поставленную задачу — обескровливание врага. Однако он не стал исключать вероятность того, что город придется оставить.
Вместе с тем глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что Украина на данном этапе войны выбрала стратегию обороны, а не наступлений, ведь это легче.