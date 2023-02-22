Применяют тактику выжженной земли: россияне практически уничтожили Авдеевку и Бахмут

Оккупанты разрушают города на Донетчине

Донецкая область подвергается массированным обстрелам со стороны российских оккупантов, а потому некоторые города оказались практически стерты с лица Земли.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире единого марафона новостей в среду, 22 февраля.

"Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное", — сказал он.

По словам Кириленко, в настоящее время от Авдеевки уже практически ничего не осталось, а город-крепость Бахмут уничтожен на 80%.

При этом, по его словам, в прифронтовых городах на Донетчине россияне применяют тактику выжженной земли и используют все доступное оружие для полного уничтожения инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый накануне сообщил, что украинские защитники в Бахмуте продолжают качественно выполнять поставленную задачу — обескровливание врага. Однако он не стал исключать вероятность того, что город придется оставить.

Вместе с тем глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что Украина на данном этапе войны выбрала стратегию обороны, а не наступлений, ведь это легче.