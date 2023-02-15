Обескровливаем врага: в ВСУ рассказали, при каком условии покинут Бахмут

Вариант с отступлением ВСУ от Бахмута отбрасывать нельзя

Бахмут, за последние месяцы фактически превратившийся в город-крепость, продолжает держать оборону перед многотысячным врагом. Каждый день в этом регионе происходит от 30 до 50 боевых столкновений, а сам населенный пункт переживает сотни обстрелов в сутки. Впрочем, как утверждает представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские защитники продолжают качественно выполнять поставленную задачу — обескровливание врага.

Об этом военнослужащий рассказал в интервью "РБК-Украина". Он также подтвердил, что Бахмутское направление продолжает быть самым горячим участком фронта, ведь только за 13 февраля в этом районе зафиксировано 27 боесоприкосновений и 234 вражеских обстрела. Но, несмотря на все слухи, город не отрезан от поставок, ВСУ имеют возможность подвозить боеприпасы, еду, лекарства, а также проводить эвакуацию раненых.

По словам Череватого, пока об отступлении нашей армии из Бахмута речь не идет, однако полностью подобный вариант отвергать не стоит. Это могут сделать, в первую очередь, для сохранения личного состава и улучшения тактического положения, что помогло бы более эффективно обороняться, выровняв линию обороны.

Бахмут на карте

"Важно – чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. Например, в данном случае это Славянск и Краматорск", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Пока же украинцы на Бахмутском направлении, в первую очередь, обескровливают врага. Благодаря титаническим усилиям ВСУ, на подступах к городу уничтожаются лучшие российские части, а сам враг становится все менее боеспособным.

Вам может быть интересно: В Бахмуте погиб американский волонтер: он помогал пострадавшим от войн во всем мире (фото)

Если россиянам все же удастся захватить Бахмут, особой проблемы это создать не должно, считает Череватый. Руководителем этого участка фронта является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. При его командовании проходили битва за Киевщину, а также прорыв в Харьковской области, близ Лимана в частности. Благодаря мощному штабу, военные готовы к разному варианту развития событий и, соответственно, к противодействию врагу.

Напомним, что на днях в Бахмуте под серьезные вражеские обстрелы попала съемочная группа немецких журналистов. Россияне обстреливали из минометов очередной жилой квартал, пытаясь оставить как можно больше разрушений.

Также "Телеграф" рассказывал, как следует оценивать россиян, которые, несмотря на огромные потери, продолжают переть на Бахмут, пытаясь сломать украинскую оборону.