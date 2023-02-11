"Люди в Бахмуте как призраки": корреспондент "Телеграфа" показал жителей города-крепости (фоторепортаж)

Бахмут продолжает обороняться, а люди пытаются жить под обстрелами

Армия кафиров не прекращает попыток захватить город-крепость Бахмут. ВСУ продолжают героически оборонять населенный пункт и его жителей от "русского мира". В городе остается около шести тысяч человек, которые не эвакуировались по разным причинам. Фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний показал опустошенные улицы когда-то 80-тысячного города и тех его жителей, которые до сих пор ведут свой быт под обстрелами.

Люди преимущественно занимаются тем, что ищут припасы – воду, дрова, макулатуру.

На его фотографиях — обычные прохожие, занимающиеся своими делами. Но по мнению фотографа, это жуткая картина:

Люди в Бахмуте как призраки. Понимаешь, что их там не должно быть. Но они есть. Что-то куда-то тянут. Передвигаются как тени, — рассказывает Евгений.

В Бахмуте сейчас остаются многие пенсионеры, которые не смогли уехать из-за физических трудностей или не видя возможности уверенно поселиться в более безопасных регионах страны. Но есть и младшие жители.

В городе нет отопления и водоснабжения. Значительное количество горожан вынуждены ходить за водой в места, где ее можно набрать. Чтобы согреться, они вынуждены искать дрова. Древесину находят прямо на улицах и сносят ее в свои дома. Евгений говорит, что многие просто растеряны, поэтому до сих пор не покинули город:

Я видел людей, которые после "прилетов" и разрушений действительно как дети. Спрашивали меня, что делать. Так что это тоже и психологическая проблема. Но "ждуны" тоже есть. Куда же без них…, – рассказывает Евгений.

Люди ищут дрова, где могут

"Ждунов" в городе на улице встретить довольно легко, о чем свидетельствуют и материалы в соцсетях, писал "Телеграф" ранее. В то же время, есть и жители, которые помогают ВСУ — передают координаты и тому подобное.

В Бахмуте до сих пор остаются сотни детей. Маму, папу и ребенка Евгений зафиксировал на одной из фотографий. По его мнению, это самое страшное фото в серии, поскольку дети находятся в ужасающей опасности, живя в таком месте.

Семья с ребенком осталась в Бахмуте

Напомним, что наш фотокорреспондент Ян Доброносов провел два дня с бойцами сил специальных операций и показал, как приходится жить людям в самой горячей точке этой войны. По мнению президента Зеленского, Бахмут играет важную роль, поэтому его содержание имеет стратегическое значение.