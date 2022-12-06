Каждый снаряд – чья-то жизнь: как выглядит кладбище снарядов в Харькове (фоторепортаж)
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В Харькове появилось огромное "кладбище" боеприпасов, которыми россия обстреливала город.
С первых дней полномасштабного вторжения россии Харьков подвергается обстрелам. За более чем девять месяцев войны русские оккупанты били по городу из разных видов оружия. Почти каждый день в Харькове звучит воздушная тревога.
Сейчас тяжело назвать точное количество погибших. По словам прокурора Харьковщины Александра Фильчакова, по меньшей мере 1635 человек в Харьковской области погибли в результате агрессии российской федерации.
В Харькове на одном из местных кладбищ много свежих захоронений.
На фото, которые заснял корреспондент "Телеграфа", можно увидеть десятки свежих могил с сине-желтыми флагами. Почти каждый день здесь проходят новые захоронения жертв российской агрессии.
Еще одно "кладбище" находится на другом конце города – это огромная свалка остатков снарядов, которые выпустила по Харькову российская армия с 24 февраля.
Как рассказывают местные жители, сначала здесь была просто гора этого смертельного металлолома, но спасатели постепенно начали разбирать и сортировать его.
Свалка этих снарядов – это доказательная база, которую планируют использовать в судах. Ведь именно столько боеприпасов ударило по мирному населению. Почти каждый снаряд – это чья-то жизнь.
Как рассказали в ГСЧС, на площадке более 5 тысяч использованных боеприпасов. В частности, остатки от "Града", "Урагана", "Смерча", Торнадо-С", "Калибров" и "Искандеров".
Фото: Ян Доброносов
Следует отметить, что благодаря удачному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области российская артиллерия больше не может доставать в Харьков. Однако оккупанты продолжают обстреливать город ракетами.
Кроме того, нельзя исключать повторную попытку наступления российской армии на Харьков.