У Харкові з'явилося величезне "кладовище" боєприпасів, якими росія обстрювала місто.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії Харків потерпає від обстрілів. За понад дев'ять місяців війни російські окупанти били по місту з різних видів зброї. Майже щодня в Харкові звучить повітряна тривога.

Зараз важко назвати точну кількість загиблих. За словами прокурора Харківщини Олександра Фільчакова, щонайменше 1635 людей у Харківській області загинули внаслідок агресії російської федерації.

В самому Харкові на одному із місцевих кладовищ багато свіжих поховань.

На фото, які засняв кореспондент "Телеграфу", можна побачити десятки свіжих могил, що рясніють синьо-жовтими прапорами. Майже щодня тут проходять нові поховання жертв російської агресії.

Поховання жертв російської агресії на кладовищі в Харкові

На кожній могилі встановлено український прапор

Кладовище в Харкові

Свіжі поховання на кладовищі

На кладовищі щодня проходять поховання

Ще одне "кладовище" знаходить на іншому кінці міста — це величезне звалище залишків снарядів, які випустила по Харкову російська армія з 24 лютого.

Як розповідають місцеві жителі, спочатку тут була просто гора цього смертельного металобрухту, але рятувальники поступово почали її розбирати і сортувати його.

Звалище цих снарядів – це доказова база, яку планують використовувати в судах. Адже саме стільки боеприпасів вдарило по мирному населенню. Майже кожен снаряд з цієї гори – це чиєсь життя.

Як розповіли в ДСНС, на майданчику понад 5 тисяч використаних боєприпасів. Зокрема, залишки від "Граду", "Урагану", "Смерча", Торнадо-С", "Калібрів" та "Іскандерів".

Залишки снарядів, які випустила по Харкову російська армія, шокують

На "кладовищі" є різні види решток боеприпасів

"Кладовище" ракет у Харкові

На майданчику тисячі використаних снарядів

"Кладовище" російських ракет у Харкові

Рештки снарядів – це доказова база, яку планують використовувати в судах

"Кладовище" ракет у Харкові

Фото: Ян Доброносов

Слід зазначити, що завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ на Харківщині, російська артилерія більше не може діставати до Харкова. Однак, окупанти продовжують обстрілювати місто ракетами.

Крім того, не можна виключати повторну спробу наступу російської армії на Харків.