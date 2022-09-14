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Під обстрілами, без світла та води харків’яни радіють перемогам ЗСУ: як живе місто героїв (репортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
Харків Новина оновлена 14 вересня 2022, 21:00
Харків

Харків’яни живуть під регулярними обстрілами, часто без світла та води, але радіють успіхам ЗСУ та чекають на Перемогу.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії Харків знаходиться під прицілом ворога. Російські окупанти регулярно б’ють по місту з різних видів зброї.

11 вересня російські війська знову обстріляли Харків. Внаслідок цього Харків та населені пункти області залишилися без електрики, а частина з них і без води. Росіяни завдали ударів по Харківській ТЕЦ та Зміївській ТЕС, внаслідок чого енергопостачання зникло відразу в кількох регіонах: без світла залишилися сотні тисяч мешканців Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської областей та Донбасу.

Росіяни навіть не приховували, що ударами по цивільній інфраструктурі хочуть створити гуманітарну катастрофу, – це помста за стрімкий наступ українських військових у Харківській області.

Але, незважаючи на регулярні обстріли, проблеми з електрикою та водопостачанням місто продовжує жити, харків’яни радіють звільненню області від окупантів та вірять у ЗСУ.

Фотокореспондент "Телеграфу" пройшов вулицями Харкова та поспілкувався з містянами. Так зараз виглядає центр міста — порожні вулиці, зруйновані будівлі, посічений уламками снарядів асфальт.

Харківська обласна військова адміністрація
Харківська обласна військова адміністрація
Харківська обласна військова адміністрація
Ракетний удар росіян завдав значних руйнувань будівлі
Харків
Так виглядає центр міста
Палац праці у центрі Харкова
Палац праці у центрі Харкова
Харків
На центральних вулицях міста – чимало зруйнованих будівель
Харків – місто героїв
Харків – місто героїв

У Харкові на сьогоднішній день зруйновано близько чотирьох тисяч будівель. І з кожним днем їхня кількість зростає. Але у мерії у співпраці з міжнародними архітектурними бюро вже розробляють план відновлення міста. А всі завали одразу розбирають.

Харків
Харків
Вибуховою хвилею вибило всі вікна
Харків
Харків
Харків
У багатьох дворах можна побачити такі руїни

На місцевому ринку стоять обгорілі контейнери, але все ж таки люди продовжують продавати нечисленний товар.

Харків – ринок
На ринку продовжують торгувати
Харків – ринок
Люди хоч якось намагаються заробити
Харків – ринок
Покупців небагато
Харків – ринок

У Харкові важко з роботою, багато городян безробітні, але можна вижити за рахунок гуманітарної допомоги, яку регулярно привозять до міста. Щоправда, черги за допомогою величезні, люди стоять з самого ранку.

Харків – черга за гуманітарною допомогою
А це черга за гуманітарною допомогою
Харків – черга за гуманітарною допомогою
Люди стоять з самого ранку
Харків – черга за гуманітарною допомогою
Харків – черга за гуманітарною допомогою

Але незважаючи на всі труднощі, харків’яни зберігають оптимізм і віру в Перемогу. Мешканці радіють деокупації Харківської області та дякують нашим захисникам.

Фото та відео: Ян Доброносов

Теги:
#Харків #Харківська область