Під обстрілами, без світла та води харків’яни радіють перемогам ЗСУ: як живе місто героїв (репортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Харків’яни живуть під регулярними обстрілами, часто без світла та води, але радіють успіхам ЗСУ та чекають на Перемогу.
З перших днів повномасштабного вторгнення росії Харків знаходиться під прицілом ворога. Російські окупанти регулярно б’ють по місту з різних видів зброї.
11 вересня російські війська знову обстріляли Харків. Внаслідок цього Харків та населені пункти області залишилися без електрики, а частина з них і без води. Росіяни завдали ударів по Харківській ТЕЦ та Зміївській ТЕС, внаслідок чого енергопостачання зникло відразу в кількох регіонах: без світла залишилися сотні тисяч мешканців Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської областей та Донбасу.
Росіяни навіть не приховували, що ударами по цивільній інфраструктурі хочуть створити гуманітарну катастрофу, – це помста за стрімкий наступ українських військових у Харківській області.
Але, незважаючи на регулярні обстріли, проблеми з електрикою та водопостачанням місто продовжує жити, харків’яни радіють звільненню області від окупантів та вірять у ЗСУ.
Фотокореспондент "Телеграфу" пройшов вулицями Харкова та поспілкувався з містянами. Так зараз виглядає центр міста — порожні вулиці, зруйновані будівлі, посічений уламками снарядів асфальт.
У Харкові на сьогоднішній день зруйновано близько чотирьох тисяч будівель. І з кожним днем їхня кількість зростає. Але у мерії у співпраці з міжнародними архітектурними бюро вже розробляють план відновлення міста. А всі завали одразу розбирають.
На місцевому ринку стоять обгорілі контейнери, але все ж таки люди продовжують продавати нечисленний товар.
У Харкові важко з роботою, багато городян безробітні, але можна вижити за рахунок гуманітарної допомоги, яку регулярно привозять до міста. Щоправда, черги за допомогою величезні, люди стоять з самого ранку.
Але незважаючи на всі труднощі, харків’яни зберігають оптимізм і віру в Перемогу. Мешканці радіють деокупації Харківської області та дякують нашим захисникам.
Фото та відео: Ян Доброносов