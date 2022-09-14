Под обстрелами, без света и воды харьковчане радуются победам ВСУ: как живет город героев (репортаж)

Харьковчане живут под регулярными обстрелами, часто без света и воды, но радуются успехам ВСУ и ждут Победу.

С первых дней полномасштабного вторжения рф Харьков находится под прицелом врага. Российские оккупанты регулярно бьют по городу из разных видов оружия.

11 сентября российские войска снова обстреляли Харьков. В результате Харьков и населенные пункты области остались без электричества, а часть из них и без воды. Россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ и Змиевской ТЭС, в результате чего энергоснабжение исчезло сразу в нескольких регионах: без света остались сотни тысяч жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей и Донбасса.

Россияне даже не стали скрывать, что ударами по гражданской инфраструктуре хотят создать гуманитарную катастрофу, – это месть за стремительное наступление украинских военных в Харьковской области.

Но, несмотря на регулярные обстрелы, проблемы с электричеством и водоснабжением город продолжает жить, харьковчане радуются освобождению области от оккупантов и верят в ВСУ.

Фотокорреспондент "Телеграфа" прошел по улицам Харькова и пообщался с горожанами. Так, сейчас выглядит центр города — пустые улицы, разрушенные здания, иссеченный обломками снарядов асфальт.

Харьковская областная военная администрация

Ракетный удар россиян нанес значительные разрушения зданию

Так выглядит центр города

Дворец труда в центре Харькова

На центральных улицах города – немало разрушенных зданий

Харьков - город героев

В Харькове на сегодняшний день разрушено около четырех тысяч зданий. И с каждым днем их число растет. Но в мэрии в сотрудничестве с международными архитектурными бюро уже разрабатывают план восстановления города. А все завалы сразу разбирают.

Взрывной волной выбило все окна

Во многих дворах можно увидеть такие руины

На местном рынке стоят обгоревшие контейнера, но все же люди продолжают продавать немногочисленный товар.

На рынке продолжают торговать

Люди хоть как-то пытаются заработать

Покупателей немного

В Харькове трудно с работой, многие горожане безработные, но можно выжить за счет гуманитарной помощи, которую регулярно привозят в город. Правда, очереди за помощью огромные, люди стоят с раннего утра.

А это очередь за гуманитарной помощью

Люди стоят с раннего утра

Но несмотря на все трудности харьковчане сохраняют оптимизм и веру в Победу. Жители радуются деоккупации Харьковской области и благодарят наших защитников.

Фото и видео: Ян Доброносов