Под обстрелами, без света и воды харьковчане радуются победам ВСУ: как живет город героев (репортаж)
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Харьковчане живут под регулярными обстрелами, часто без света и воды, но радуются успехам ВСУ и ждут Победу.
С первых дней полномасштабного вторжения рф Харьков находится под прицелом врага. Российские оккупанты регулярно бьют по городу из разных видов оружия.
11 сентября российские войска снова обстреляли Харьков. В результате Харьков и населенные пункты области остались без электричества, а часть из них и без воды. Россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ и Змиевской ТЭС, в результате чего энергоснабжение исчезло сразу в нескольких регионах: без света остались сотни тысяч жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей и Донбасса.
Россияне даже не стали скрывать, что ударами по гражданской инфраструктуре хотят создать гуманитарную катастрофу, – это месть за стремительное наступление украинских военных в Харьковской области.
Но, несмотря на регулярные обстрелы, проблемы с электричеством и водоснабжением город продолжает жить, харьковчане радуются освобождению области от оккупантов и верят в ВСУ.
Фотокорреспондент "Телеграфа" прошел по улицам Харькова и пообщался с горожанами. Так, сейчас выглядит центр города — пустые улицы, разрушенные здания, иссеченный обломками снарядов асфальт.
В Харькове на сегодняшний день разрушено около четырех тысяч зданий. И с каждым днем их число растет. Но в мэрии в сотрудничестве с международными архитектурными бюро уже разрабатывают план восстановления города. А все завалы сразу разбирают.
На местном рынке стоят обгоревшие контейнера, но все же люди продолжают продавать немногочисленный товар.
В Харькове трудно с работой, многие горожане безработные, но можно выжить за счет гуманитарной помощи, которую регулярно привозят в город. Правда, очереди за помощью огромные, люди стоят с раннего утра.
Но несмотря на все трудности харьковчане сохраняют оптимизм и веру в Победу. Жители радуются деоккупации Харьковской области и благодарят наших защитников.
Фото и видео: Ян Доброносов