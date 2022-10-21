Есть разрушения: россия с утра атаковала два областных центра Украины (обновлено)

В результате обстрелов есть и пострадавшие — как минимум, в Харькове

В пятницу, 21 октября, на 240-й день полномасштабного вторжения рф, под серьезный ракетный обстрел попали сразу два крупных украинских города — Харьков и Запорожье. Местные жители сообщают о ряде взрывов в каждом из населенных пунктов, а муниципальные власти подтверждают наличие прилетов. Над обеими городами поднимается дым, горожан просят находиться в укрытиях.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на руководителей областных военных администраций и местные Telegram-каналы. Отметим, что большинство взрывов прозвучали после того, как во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

UPD от 10:00. По информации главы ОВА Александра Старуха, Запорожье было обстреляно российскими ракетами С-300. "Прилеты" зафиксированы не только по жилым домам, но и объектам инфраструктуры. Пострадала и одна из городских школ: из-за взрыва вылетели стекла, повреждена крыша.

По предварительным данным, обошлось без погибших, но есть трое раненых. Данные все еще уточняются.

"Запчасти" от российских снарядов возле жилого дома

Школу тоже задело

В Харькове за несколько десятков минут прозвучало не менее пяти мощных взрывов.

Звук одного из прилетов

По данным мэра Игоря Терехова, оккупанты ударили ракетами по одному из местных мероприятий. Согласно предварительной информации, "прилет" пришелся на административно-производственное здание. Зафиксированы значительные разрушения.

После удара над Харьковом поднимается дым

Подтвердил этот факт и глава ОВА Олег Синегубов. Он также добавил, что из-за российских обстрелов минимум шесть людей получили ранения. О погибших, к счастью, не сообщается. Сейчас на месте "прилетов" работают спасатели и представители других соответствующих служб.

Атаку на Запорожье официально подтвердил руководитель областной администрации Александр Старух. Он также отметил, что по городу могли остаться обломки вражеских ракет и призвал жителей не трогать их и не снимать, ведь они могут быть взрывоопасными.

В Запорожье также видно задымление

Работали в областном центре и средства ПВО.

След от сбитой ракеты в небе

Чуть позже советник главы МИД Антон Геращенко в своем Telegram-канале отметил, что в Запорожье в результате прилета повреждена жилая пятиэтажка. Ракета попала в газопровод, на месте загорелся пожар. О жертвах пока информации нет.

Ракета перебила газопровод в пятиэтажке

Напомним, накануне взрывы слышали также жители нескольких областей, включая Киевскую. Что известно об очередной массированной ракетной атаке, "Телеграф" собрал в один материал.

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