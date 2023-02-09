Бои за Бахмут: Зеленский объяснил, в чем не согласен с западными экспертами

Украине необходимо выиграть время

Украинские войска продолжают героически удерживать Бахмут даже не смотря на призывы западных партнеров переключить основное внимание с него на планирование нового наступления. Президент Украины объяснил, почему так происходит, а также заявил, что в нашей стране не согласны с выводами западных экспертов по поводу того, что этот город "не несет стратегического значения".

Так, в интервью немецкому изданию Spiegel Владимир Зеленский заявил, что армия и спецслужбы Украины не согласны с выводами западных экспертов о том, что Бахмут "не несет стратегического значения", а потому украинской армии якобы нет смысла за него биться.

По его мнению, удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия.

"Мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир 45-й отдельной артиллерийской бригады, полковник Олег Файдюк заявил, что Вооруженные силы Украины имеют все шансы удержать Бахмут до весны.

Также мы сообщали о том, что Зеленский рассказал о ситуации на фронте в районе Бахмута. Оккупационные войска пытаются окружить город, однако украинские защитники активно им противодействуют.