Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

Если россияне захватят Бахмут, то смогут попытаться прорвать оборону ВСУ в любом другом населенном пункте

Несмотря на то, что враг пытается наступать, ВСУ не намерены сдавать Бахмут. Президент Украины подчеркнул, что Силы обороны должны держать свои позиции до тех пор, пока Запад не передаст необходимое вооружение.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Le Figaro. Он напомнил, что бои за Бахмут продолжаются около полугода, но ВСУ не намерены отдавать город врагу.

По словам Зеленского, ситуацию в Бахмуте следует оценивать с точки зрения спецслужб и военных. Враг пытается пробить оборону, но украинские воины не будут сдавать позиции — нужно дождаться западного оружия, чтобы откинуть россиян подальше от города.

К тому же, сам Бахмут не имеет особого стратегического значение сегодня — оккупанты разрушили населенный пункт своими регулярными артиллерийскими обстрелами. Но вопрос в том, какой населенный пункт станет следующим, после падения Бахмута.

"Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что повторное наступление россиян уже идет. На востоке Украины есть несколько горячих направлений, на которых враг пытается атаковать.