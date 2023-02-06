Зеленский рассказал о ситуации на фронте в районе Бахмута: подробности

Ситуация возле Бахмута остается очень сложной

Оккупационные войска пытаются окружить Бахмут, однако украинские защитники активно им противодействуют.

Как рассказал во время традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, теме Бахмута было посвящено основное внимание на заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 6 февраля.

Он отметил, что ключевой темой встречи являлись действия ВСУ на передовой, при том не только в Донецкой области.

"Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем. И я благодарю каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие!", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что на Ставке рассматривали вопрос обеспечения украинских воинов боеприпасами и добавил, что ключевым фактором является артиллерия.

Кроме того, он сообщил, что в ряде пограничных и прифронтовых регионах были назначены новые руководители из числа людей с боевым опытом, которые могут себя наиболее эффективно проявить в защите от существующих ныне угроз.

Как сообщалось ранее, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что сейчас происходит возле Бахмута и почему противнику не удастся просто так его взять.