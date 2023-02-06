Бои за Бахмут: Сырский объяснил, что сейчас происходит

Бахмут и Бахмутский район наши военные готовили к обороне заранее

Бахмут остается самой горячей точкой на военной карте Украины, за которых по-прежнему продолжаются тяжелые бои. Украинские военные делают все возможное, чтобы уничтожать лучшие подразделения врага.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

"Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу", — сказал Сырский.

По его словам, продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов.

Украинские воины используют и инженерные и естественные возможности, чтобы уничтожить подразделения противника в районе Бахмута.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут. Они бросают силы и подтягивают резервы, чтобы окружить этот город. Кроме того, захватчики перебрасывают дополнительные резервы к городу Угледар.