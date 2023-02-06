Враг все активнее в Луганской области: свежие карты боев в Украине

Враг активизировался на всех направлениях на востоке Украины

Российские оккупанты продолжают бить по мирным украинским городам и атаковать на линии фронта. Враг продолжает наступать на Донетчине и Луганщине.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, российские силы, скорее всего, не смогут заставить Украину уйти из Бахмута. При этом в россии уже появились слухи о якобы выводе войск Украины из города. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Атаки врага удалось отбить в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На юге россияне возводят укрепления. Одно из таких заметили на Арабатской стрелке.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Кременной. Часть источников из рф заявляет про возобновление наступления к северо-западу от Сватово. Оба направления отмечены Генштабом ВСУ как те, где идет наступление врага.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области ситуация остается напряженной на всех направлениях. Враг продолжает атаковать Бахмут. Россияне продолжают бросать силы, чтобы окружить Бахмут, подтягивают резервы. Однако украинский Генштаб сообщает, что в рядах регулярной армии оккупантов и ЧВК нет взаимодействия и координации. Оккупанты заявляют, что украинские силы перебрасывают дополнительные резервы к Угледару.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать города юга и юго-востока Украины. На оккупированной территории на Арабатской стрелке выстроили укрепленную базу.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне могут перейти в крупное наступление в Луганской области, где в последнее время активизировались бои. Подобное наступление может начаться в ближайшее время, называется срок в 10 дней.