Из-за безумной войны путина у агрессора нет средств и "мозгов" на содержание флота — его утилизируют

В стране-агрессоре продолжают "развивать" свой флот, правда, по примеру авианосца "адмирала кузи" – то есть, превращая их в ни на что не способные посудины.

Так, СМИ россии сообщили, что там из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Сообщается, что "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Издание отмечает, что подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).

Ранее сообщалось, что уничтожать российский флот активно помогают и украинские моряки, чему свидетельство – судьба крейсера "москва" и фрегата "адмирал макаров".