Через шалену війну путіна у агресора немає коштів і "мозків" на утримання флоту — його утилізують

У країні-агресорі продовжують "розвивати" свій флот, щоправда, за прикладом авіаносця "адмірала кузі" — тобто, перетворюючи їх на ні на що не здатні посудини.

Так, ЗМІ росії повідомили, що там з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

Повідомляється, що "Дмитро Донський" чекатиме утилізації на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проекту з індексом 941.

Видання зазначає, що підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Раніше повідомлялося, що знищувати російський флот активно допомагають і українські моряки, чому свідчення – доля крейсера "москва" та фрегата "адмірал макарів".