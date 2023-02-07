"До весны можно работать": комбриг рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте

Российское командование ценит боеприпасы больше, чем людей

Вооруженные силы Украины имеют все шансы удержать Бахмут Донецкой области до весны, ведь артиллерийские силы украинских защитников с противником практически равны.

Об этом "Украинской правде" рассказал командир 45-й отдельной артиллерийской бригады, полковник Олег Файдюк, отвечая на вопросы журналиста о соотношении украинской и российской артиллерии на самом горячем направлении фронта.

"По состоянию на данный момент – один к одному. Мы на днях поднялись на вершину между Часовым Яром и Бахмутом и наблюдали за работой украинской и российской артиллерии – моментами казалось, что украинская артиллерия работает даже мощнее", — пояснил он.

По словам комбрига, украинские военные не расслабляются, ведь враг потерь не считает, для него обычный снаряд стоит дороже освобожденного "зека". Они накапливают боеприпасы и не хотят тратить их, чтобы поддержать 5-10 человек. Все происходит по принципу "бабы еще нарожают, а снаряды нужно покупать".

Что касается сил и средств ВСУ, то Файдюк заверил, что у наших защитников их достаточно, чтобы удерживать Бахмут и дальше. Однако дальнейшие прогнозы, по развитию событий на Бахмутском направлении до весны давать не берется, мол, точно сказать пока трудно. Комбриг говорит, что все зависит от обстановки. По его словам, украинская сторона, в отличие от россиян, больше всего ценит людей.

"Точно не могу сказать. Там в чем основная идея... Держать, чтобы держать? Если будут более выгодные рубежи или противник еще больше начнет давить... У нас же "бабы не нарожают" — мы больше всего ценим людей. Мотивированный солдат, ключевой специалист, его потеря будет означать провал на направлении. Не важно даже, какое туда идет обеспечение: нет специалиста — все. Все будет зависеть от обстановки. Пока они не заводят туда тяжелую технику на штурм. До весны, думаю, можно работать", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По словам генерал-полковника, эта территория до сих пор остается горячей точкой фронта, однако украинские военные делают все возможное, чтобы успешно ликвидировать лучшие подразделения врага.