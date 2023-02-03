Почему люди отказываются эвакуировать детей с горячих точек и можно ли это сделать без их согласия?

Сотни семей остаются в зонах боевых действий, несмотря на уговоры волонтеров

Каждый день из-за войны войны в Украине погибают два ребенка, еще четверо – получают ранения. Однако тысячи украинских детей остаются жить в прифронтовых городах и деревнях под постоянными обстрелами. Часто их жизнями рискуют самые родные люди: родители и опекуны. Несмотря на оговорку властей и уговоры волонтеров, они отказываются от эвакуации.

Сейчас в Украине нет четкого законного механизма, позволяющего в принудительном порядке вывозить детей из горячих точек. Именно поэтому вопрос как защитить несовершеннолетних в зонах боевых действий остается сложным и вызывает определенные споры.

Сколько детей остается на востоке?

По последней информации от Нацполиции, только на территории Донбасса находится около 4 тысяч детей. В Бахмуте, где сейчас продолжаются ожесточенные бои с оккупантами, осталось около 6 тысяч гражданских жителей, из них около 200 – несовершеннолетние.

Гражданские рассчитывают на помощь правоохранителей: продуктовые и гигиенические наборы, лекарства и, конечно, эвакуацию. Всем этим занимаются экипажи "Белых ангелов". Полицейским постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия, чтобы убедить людей уехать.

Волонтеры уговаривают эвакуировать малышей месяцами

Неравнодушные люди предлагают бесплатное жилье и продукты, но люди все равно отказываются уезжать, чем подвергают детей опасности. Принудительная эвакуация несовершеннолетних не законна, поэтому волонтеры часто обращаются к нардепам и настаивают на том, чтобы такой закон приняли.

Вопрос требует срочного решения, ведь дети не всегда выдерживают взрывы. Так, в январе в Авдеевке трагически скончалась 6-летняя девочка Эля. Ее сердце не выдержало, ведь она жила под обстрелами в подвале.

С вечера у нее начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. Ребенок признавался, что ему было страшно. Однако семья девочки, ее бабушка и дедушка эвакуироваться отказывались. Они не подвергались никаким уговорам.

Волонтер Влад Маховский в комментарии KP.UA рассказывает, что взять и вырвать ребенка из рук матери, отца или любимого дедушки – это огромная травма. Но не знает, что лучше – пережить эту боль или подвергать ребенка смерти.

По его словам, в горячих точках дети постоянно находятся в состоянии страха. Они видят мало света, живут во мраке подвалов, не учатся даже дистанционно, не могут спокойно забавляться. А взрослые исходят из тех соображений, что место насижено, работает соседний магазин, волонтеры привозят помощь, так что можно как-то жить.

"Мне звонят волонтеры в отчаянии, говорят, что здесь под снарядами дети, родители бессознательные из-за этой войны, замыкаются, ничего не слушают. Кто должен принимать решения? В зоне боевых действий государственные органы вообще бездействуют. Если волонтеры возьмут на себя ответственность и вывезут детей, они станут преступниками, похитителями" — рассказывает Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

Что мешает людям покинуть опасную зону?

Обычно свое решение остаться люди аргументируют так:

"Некуда ехать, где работать и за что жить"

"Не могут покинуть своих родных, которые не хотят уехать"

"Не хочу покидать место, где похоронены мои близкие"

"Боюсь, что ограбят дом"

"Почему мы должны уезжать, если мы на своей земле?"

Волонтеры говорят, что люди имеют сложное психологическое состояние и боятся потерять место наживавшей много лет опоры. Они решают оставаться и просто ждать победы в подвале, часто с детьми.

После истории с маленькой Элей проблема эмоционально обострилась

В последнее время в сети возникло множество дискуссий. Многие пользователи осуждают людей, решивших остаться в зоне боевых действий вместе с ребенком. Кто-то имеет радикальную позицию и считает, что нужно лишать родительских прав за отказ от эвакуации, привлекать к ответственности по уголовной статье 135 об оставлении в опасности.

"Во-первых, они не дают нормально работать нашим военным, потому что им надо думать как не задеть гражданских. Во-вторых, такие родители сознательно нарушают закон, подвергая ребенка опасности. Детей никто не спрашивает хотят ли они уехать, ракета тоже не интересуется есть ли ребенок дома. Не думаю что дети будут благодарны своим безответственным родителям за полученное ПТСР и годы психотерапии. Почему органы опеки закрывают на это глаза?" – пишут в комментариях.

Изменится ли что-нибудь?

Попытка решить проблему уже была. В августе прошлого года Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции, где говорилось, что семьи, патронатные воспитатели, детские дома семейного типа могут потерять право заниматься детьми, если подвергают их большому риску и отказываются от обязательной эвакуации. Однако идею не реализовали.

На днях председатель правления "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова в эфире заявила, что законный механизм, позволяющий в принудительном порядке вывозить детей с мест боевых действий, просто необходим.

По ее словам, украинское общество и представители власти работают над этим. В настоящее время проходит общение с международными организациями, с представителями Управления Верховного комиссара ООН, с представителями ЮНИСЕФ для поиска стандартов процедуры.