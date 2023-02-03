У Тайры есть "Мрия". Легендарная защитница Мариуполя представила фонд помощи детям погибших Героев

Фонд стремится всесторонне поддерживать семьи военнопленных и героев войны против России.

Вечером 2 февраля в Киеве легендарная защитница Мариуполя, парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) вместе с единомышленниками и собратьями презентовала благотворительный фонд "Мрия". Главная цель инициативы — помощь семьям военнопленных и гражданских пленных (финансовая, юридическая и психологическая поддержка), передает корреспондент "Телеграфа".

Как нам стало известно, недавно команда Фонда посетила 200 семей пленных с рождественскими подарками, лично обняла каждого ребенка, который ждет отца из российского плена.

По словам Тайры, основной приоритет "Мрии" — поддержка деток тех, кто сейчас находится в плену, "поскольку это наши дети, и я их воспринимаю на самом деле как родных".

"И когда мы развозили подарки, меня сильно поразила их реакция. Некоторые дети думали, что это были подарки от родителей. Это было очень трогательно. Вообще я привыкла действовать, я не очень люблю говорить. Люблю делать что-то полезное. Думаю, этот Фонд — то, что нужно", — заявила Юлия Паевская.

Юлия Паевская (Тайра)

Юлия Паевская (Тайра)

Она также вспомнила, в каком отчаянии была во время плена "и как страдали мои родные".

"Из-за этого необходимость такого рода поддержки для меня очевидна. И когда мне друзья посоветовали учредить такой Фонд, я подумала, что это хорошая идея. Государство просто физически не успевает сделать все, что необходимо. Потому что слишком много проблем, война слишком истощает всех нас и государство в том числе", — добавила Тайра.

Известная волонтер Дана Яровая также присоединилась к благотворительному проекту Тайры и объяснила почему.

"Стоять в стороне от истории, когда ребенок потерял одного из родителей, это просто невозможно. Поэтому было вполне логично присоединиться к своим друзьям, присоединиться к Фонду "Мрия", в который обращаются семьи за помощью (и не только находящихся в плену военных, а и родственники тех, кто считается без вести пропавшими, и погибших. Вполне логично было присоединиться к друзьям и стать рядом, возглавив направление помощи семьям погибших, помощи детям погибших, потому что каждый день мы теряем лучших своих сыновей и дочерей нашего государства. Война оставит нам бесконечно долгое кладбище из могил защитников и защитниц. Но мы не должны потерять основное — их будущее. А их будущее — это их дети", — подчеркнула Яровая.

Волонтер Дана Яровая

Известная волонтер Дана Яровая рассказала журналистам, почему так важно помогать семьям погибших

Посетил презентацию "Мрии" представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, сегодня все украинцы и весь цивилизованный мир имеют мечту — "победа Украины над русней, и чтобы было справедливое возмездие рашистам и террористам, а каждый приближает эту мечту, как может".

"Вместе с тем сегодня многие украинские семьи, украинские дети имеют личную мечту — вернуть своего отца, вернуть своего родного человека (брата, мать, сестру) из рашистской неволи. Сегодня все то, что приближает реализацию этой мечты или облегчает ожидание, пока это произойдет, это очень важно. Тайра знает, что это за ад, она его пережила. Поэтому создание такого Фонда действительно важно. Государство занимается и делает много вещей, таких масштабных проектов, как лечение, финансовую, юридическую, социальную помощь. Но часто нужно внимание. Часто государство может не успеть. Поэтому общественные инициативы, поэтому и данный Фонд — это важно. Создание подобных фондов, напоминание нашему обществу, всему миру о необходимости защиты прав украинских военнопленных, находящихся у рашистов, о необходимости возвращения их домой — это хорошая полезная публичность. Ваша помощь Фонда "Мрия" — тот самый вклад для нашей общей мечты. Украина победит!", — отметил Андрей Юсов.

Презентация благотворительного фонда "Мрия"

Фонд "Мрия" основала Юлия Паевская (Тайра)

На презентацию пришла Людмила Денисова

Поддержать Юлию Паевскую и ее единомышленников пришли также и звезды украинской сцены — группы "Братья Гадюкины" и "Жадан и собаки", исполнившие свои топовые хиты, заряжая публику на позитив и победу. Неожиданной изюминкой благотворительного вечера стало таинственное появление музыкантов Riffmaster, акустически виртуально сыгравших и согревших присутствующих своими патриотическими песнями.

"Братья Гадюкины" приши поддержать Юлию Паевскую

Сергей Жадан

После музыкальной части организаторы объявили аукцион. Среди лотов — популярная марка "Русский корабль" с подписью Тайры, необычная пепельница (в которой окурки и пепел можно встряхивать на путина), календарь от Юрия Журавля "Знай наших" с подписями селебритиз, уникальная футболка Юрия Гудыменко с его автографом и подписью Валерия Залужного, монета Freedom от мальчика из США и тому подобное.

Футболка с подписью Валерия Залужного

Участники фонда обещают в будущем делать еще подобные благотворительные аукционы, а все вырученные от них средства направлять на социальные нужды "Мрии".

"Вместе мы можем сделать больше. Давайте объединяться! Каждый на своем месте. И когда мы вместе можем собраться, наши силы становятся в тысячу раз больше. Даже если собирается немного людей. Победа стоит этого. Эти жертвы не зря. Слава Украине! ", — подчеркнула под занавес вечера Юлия Паевская.

Фото и видео: Ян Доброносов

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал и будет дальше поддерживать нашу инициативу. Это наша общая страна, нам в ней жить, и поэтому мы делаем общее дело. Мы идем к победе, строим наше государство. Спасибо за то, что мы все делаем наше общее дело", — добавила Дана Яровая.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия Паевская (Тайра) посетила Украинский Дом в Давосе. В ходе Всемирного экономического форума Юлия рассказала о методах российской пропаганды и о том, как Россия уничтожает свободный мир.