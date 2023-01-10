Волонтеры фонда "Мрія" объехали более 200 детей из семей пленных из разных уголков Украины

Они мечтают пилотировать "Мрію".

Они мечтают стать учеными.

Они мечтают стать спортсменами.

Они мечтают путешествовать и увидеть весь мир.

Но все эти мечты – они вокруг одного – чтобы папа вернулся из плена.

В декабре мы попросили мам посмотреть, что написано в письмах детей Святому Николаю и Санте. А потом внушительной командой фонда "Мрія" сели за руль и отправились путь протяженностью в тысячу километров, чтобы осуществить эти мечты.

Мы охватили более 200 детей из семей пленных из разных уголков Украины.

Мы ездили от дома к дому, от одной детской мечты к другой. Мы видели счастье. Мы видели грусть. Но мы видели и НАДЕЖДУ. Огромную, как вселенную НАДЕЖДУ.

Важнее всего было услышать, понять, поддержать, обнять. Дать этим людям понимание, что они не сами со своей бедой, что их мечты ценны, важны, уместны, своевременны.

Мы благодарны каждому, кто помог Мечтам сбыться: донорам, волонтерам, певице Оле Поляковой, которая записала поздравления для своей маленькой фанатки, волонтерам.

Эти подарки были праздничной новогодней акцией, но после праздников мы не прекращаем работу. В нашей стране еще очень много семей пленных, еще очень много мечтаний, которые мы можем осуществить, еще очень много людей, нуждающихся в нашей поддержке.

Если в вашей семье есть пленные гражданские или военные, Вы можете обратиться по телефону 0 800 33 07 09 или 050 75 444 08 в Центр по правам человека и получить юридическую, психологическую помощь. Если ваша семья нуждается в материальной помощи, напишите нам на почту [email protected]