Волонтери фонду "Мрія" об'їхали більш як 200 дітей з родин полонених із різних куточків України

Вони мріють пілотувати "Мрію".

Вони мріють стати науковцями.

Вони мріють стати спортсменами.

Вони мріють подорожувати і побачити увесь світ.

Але всі ці мрії — вони довкола одного — щоб тато повернувся з полону.

У грудні ми попросили мам подивитись, що написано у листах дітей Святому Миколаю і Санті. А потім чималою командою фундації "Мрія" сіли за кермо і почали шлях довжиною в тисячу кілометрів, щоб здійснити ці мрії.

Ми обійняли більше 200 дітей з родин полонених із різних куточків України.

Ми їздили від дому до дому, від однієї дитячої мрії до іншої. Ми бачили щастя. Ми бачили смуток. Але ми бачили і НАДІЮ. Величезну, як всесвіт НАДІЮ.

Найважливішим було — почути, зрозуміти, підтримати, обійняти. Дати цим людям розуміння, що вони не самі із своєю бідою, що їхні мрії цінні, важливі, доречні, начасні.

Ми вдячні кожному, хто допоміг Мріям здійснитись: донорам, волонтерам, співачці Олі Поляковій, яка записала привітання для своєї маленької фанатки, волонтерам.

Ці подарунки були святковою новорічною акцією, але після свят ми не припиняємо роботу. В нашій країні ще дуже багато родин полонених, ще дуже багато мрій, які ми можемо здійснити, ще дуже багато людей, які потребують нашої підтримки.

Якщо у вашій родині є полонені цивільні або військові. Ви можете звернутися за телефоном 0 800 33 07 09 або 050 75 444 08 до Центру з прав людини і отримати юридичну, психологічну допомогу. Якщо вашій родині потрібна матеріальна допомога, напишіть нам на пошту [email protected]