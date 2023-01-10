Освобожденная из плена "Тайра" вручила подарки более чем 200 детям военнопленных и гражданских узников

Дети просили наборы для лепки, конструкторы LEGO, новейшие графические планшеты, телефоны, 3D ручки и т.п.

По инициативе Юлии Паевской ("Тайра") фонд "Мрія" поздравил с Рождеством семьи военнопленных и гражданских узников в Черниговской, Львовской, Киевской областях и других уголках Украины. Их родные уже 10 месяцев находятся в российских тюрьмах и застенках. Команда посетила более 200 детей и не планирует останавливаться.

"В декабре мы попросили мам посмотреть, что написано в письмах детей Святому Николаю и Санте. А потом внушительной командой фонда "Мрія" сели за руль и начали путь протяженностью в тысячу километров, чтобы осуществить эти мечты", — рассказывает "Тайра".

Самым важным для волонтеров было: услышать, понять, поддержать, обнять. Дать женам, родителям, детям пленных понимание, что они не наедине со своей бедой, что их мечты — ценны, важны, уместны. Дети хоть на мгновение смогли ощутить счастье и понять, что о них заботятся и не оставляют семью один на один в ужасающей ситуации. Подарки получили дети от новорожденных до 17 лет. Желания были очень интересные: наборы для лепки, конструкторы LEGO, новейшие графические планшеты, телефоны, 3D ручки, горный велосипед, футбольные мячи.

Дети просят от Санты и Святого Николая разные подарки, но главное — вернуть им родителей

"Мы ездили от дома к дому, от одной детской мечты к другой. Мы видели счастье. Мы видели печаль. Но мы видели и НАДЕЖДУ. Огромную, как вселенную НАДЕЖДУ. Потому что каждая семья видела именно в "Тайре" эту надежду, и говорила — "Я вижу вас и мне прибавляется сил верить и ждать, потому что, если вы вернулись, то и мой муж тоже, непременно вернется", — делится исполнительный директор фонда "Мечта" Татьяна Комлик.

Истории поездки Юлии Паевской и фонда пронизывают до глубины души. Представьте мальчика, который все детство мечтал стать пилотом Ан-225 "Мрія", но его единственное желание разрушили оккупанты и его единственного отца он не видел уже почти год. Ему подарили самолет на радиоуправлении и дали слово, что после победы фонд "Мрія" постарается помочь воплотить в жизнь его заветную мечту вместе со всеми украинцами.

Мальчик все детство мечтал стать пилотом Ан-225 "Мрія"

А мальчик Алешка, к которому пришли с подарками, до полномасштабного вторжения занимался любимым развлечением совместно с отцом. На выходных они отправлялись на поиски кладов, имели дома металлоискатель и путешествовали по ближним селам. Мальчик попросил у "Мрії" недетский подарок: поисковый магнит. "Тайра" воплотила это необычное желание в списке, чтобы сын с отцом могли вместе заниматься своим хобби.

Юлия Паевская и фонд благодарны каждому, кто помог Мечтам сбыться: донорам, волонтерам, певице Оле Поляковой, которая записала поздравления для своей маленькой фанатки, волонтерам.

Волонтеры фонда объехали сотни детей в разных уголках Украины

"Девочки и мальчики, молодые украинцы, заслуживают рождественского праздника и поддержки тех, кто их понимает. Они не виноваты, что один варварский народ хочет сравнять с землей их Родину. Дети должны развиваться, учиться и становиться новым поколением создателей государства, знающих цену свободной стране", — убеждена Юлия Паевская.

Подарки были праздничной новогодней акцией, но после праздников "Мрія" будет продолжать помогать родным пленных, оказывать финансовую, юридическую и психологическую поддержку, реализовать их мечты. Сейчас, по официальным данным, около 10 тысяч семей ждут родных из вражеских тюрем. У всех семей одна мечта: возвращение мужчин из плена.

Волонтеры фонда ездили от дома к дому

Если в вашей семье есть пленные гражданские или военные, вы можете обратиться по телефону 0 800 33 07 09 или 050 75 444 08 в Центр по правам человека и получить юридическую, психологическую помощь. Если ваша семья нуждается в материальной помощи, пишите на почту [email protected]