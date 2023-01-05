"На нас устроили настоящую охоту", - руководитель движения сопротивления в Херсоне об акциях протестов и плене

Несмотря на смертельную опасность, украинцы оказывали сопротивление оккупантам

И во время оккупации в Херсоне, несмотря на смертельную опасность, проходили акции против россиян и патриотические перфомансы. На улицах появлялись проукраинские надписи, некоторые из них украинцы даже могли видеть в телеграм-каналах или новостях. В целом в Херсоне было распространено партизанское движение.

На участников сопротивления охотились россияне, в конце концов к ним в руки попал Алексей — руководитель движения сопротивления, которое состояло из 12 смельчаков и начало действовать с первых дней оккупации города.

С Алексеем мы встретились во время одной из поездок в Херсон, когда мужчина под взрывами раздавал помощь местным жителям. Алексей рассказал "Телеграфу" свою историю.

"Упекли в СИЗО на 47 суток"

– Расскажите, в чем заключалась ваша работа? Как я понимаю, и сейчас на временно оккупированных территориях есть люди, которые противодействуют россиянам?

– Раньше я работал в муниципальной варте Херсона, – рассказывает Алексей (показать его лицо мы не можем, ведь он остается в городе, хотя понимает, что на него еще могут охотиться ДРГ). — После того как в город вошли россияне, организовал группу национального сопротивления. Мы наносили патриотические граффити, надписи на здания, делали перфомансы, которые вы также могли видеть, цепляли патриотические ленты, писали "долой русню", "русский корабль/солдат иди на *уй", "путин х*йло", "хороший орк" — мертвый орк" — и на украинском, и на русском языках. Несмотря на то, что россияне страшно этого не любят и разыскивают каждого, кто сопротивляется. Поэтому о нашей деятельности знало немного людей.

– То есть вас разыскивали, но вы продолжали свою деятельность?

– Мы хотели показать херсонцам и всем, кто под оккупацией сейчас, что это можно делать, что люди не покинуты. Чтобы выходя в магазин или идя домой, они могли увидеть что-то родное и патриотическое. Мы также хотели, чтобы это распространялось в Интернете, чтобы люди, которые находились в Херсоне или уехали, или люди из других городов Украины видели, что в Херсоне остались не только коллаборанты, что Херсон не согласен с режимом и не ждал россиян. Нам нужно было показать, что есть движение сопротивления и мы не прогнулись.

– В конце концов вас взяли в плен россияне. Как они вас нашли?

– Все эти надписи очень раздражали россиян, потому что мы постоянно им портили картинку, будто "россия здесь навсегда". Они устроили на нас настоящую охоту. Особенно на меня, как на главного организатора, хоть я и сам рисовал.

На меня они наткнулись случайно. Кто-то из местных сдал, что я работаю в баре и у меня проукраинская позиция. Или меня сдал кто-то, кого пытали, или в обмен на то, что какого-то человека отпустят… Некоторых участников ТрО они отпускали, если те сдавали оружие им.

Они пришли в бар меня задерживать. Во время осмотра моего дома все нашли. Устроили мне допрос и во время первого же применяли пытки. Взяли мой телефон и с помощью специального оборудования восстановили все удалённые фотографии. Таким образом поняли, кого они поймали, и стали еще агрессивнее.

Упекли меня в СИЗО на 47 суток. Первые дней 20-25 ежедневными жестокими пытками хотели выбить либо покаяние, либо чтобы я пошел на сотрудничество, сдал им места, где хранится оружие, взрывчатка, где скрываются бывшие атошники, работники правоохранительных органов. Не получая эту информацию, они продолжили меня жестоко избивать.

Честно говоря, я был уверен, что живым оттуда я уже не выйду. Хотя и времени думать об этом не было, я не всегда приходил в сознание. Там трудно оставаться в здравом уме. Бороться с гражданскими россияне умеют профессионально.

"От меня зависит не одна тысяча человек, поэтому остаюсь в Херсоне"

– Как удалось освободиться? Это произошло незадолго до их ухода?

– Я понял по голосу, что у них поменялся следователь: они постоянно приходили ко мне в масках, не снимали их вообще. И он, как я считаю, не очень-то знал, с кем имеет дело. Я сказал ему, что просто за деньги делал политический заказ и патриотические надписи. О том, что у меня дома изъяли амуницию и детонатор, он не знал. Поэтому он посмеялся, приказал мне быть хорошим парнем, в дальнейшем такого не повторять и отпустил.

- Сколько людей в вашем движении сопротивления?

– Вместе со мной 12. И ребята, и девочки. Они помогали оценивать, какая ситуация в районе, ведь выходить и просто что-то делать было опасно. У нас было мобильное приложение Zello, и если девушки видели, что приближались российские патрульные или военные машины, то они сообщали и мы покидали территорию, предварительно выбросив все наши инструменты.

Также нам помогал заместитель председателя областного совета. Он нам давал актуальные месседжи, которые было бы хорошо донести до масс. И это была единственная координация с властью.

- Вы скрывались?

- Когда меня схватили, все сразу об этом узнали. И покинули Херсон, переехали в другие места. Я понимаю, что в городе еще опасно, но должен оставаться, потому что сейчас координирую центры помощи. От меня зависит не одна тысяча человек. Надеюсь, что наши военные не допустят того, чтобы меня похитили и снова взяли в плен.