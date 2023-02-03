У Тайри є "Мрія". Легендарна захисниця Маріуполя презентувала фонд допомоги дітям загиблих Героїв

Фундація прагне всебічно підтримувати сім'ї військовополонених та героїв війни проти росії.

Ввечері 2 лютого у Києві легендарна захисниця Маріуполя, парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) разом з однодумцями та побратимами презентувала благодійну фундацію "Мрія". Головна мета ініціативи — допомога родинам військовополонених і цивільних бранців (фінансова, юридична і психологічна підтримка), передає кореспондент "Телеграфа".

Як нам стало відомо, нещодавно команда Фонду відвідала 200 сімей полонених із різдвяними подарунками, особисто обійняла кожну дитинку, яка чекає батька з російського полону.

За словами Тайри, основний пріоритет "Мрії" — підтримка діток тих, хто зараз перебуває у полоні, "бо це є наші діти, і я їх сприймаю насправді як рідних".

"І коли ми розвозили подарунки, мене сильно вразила їхня реакція. Дехто з діток думав, що це були подарунки від батьків. Це було дуже зворушливо. Взагалі я звикла діяти, я не дуже люблю говорити. Люблю робити щось корисне. Думаю, цей Фонд — те, що треба", — заявила Юлія Паєвська.

Юлія Паєвська (Тайра)

Юлія Паєвська (Тайра)

Вона також згадала, у якому розпачі була під час полону "і як страждали мої рідні".

"Через це необхідність такого роду підтримки для мене очевидна. І коли мені друзі порадили заснувати такий Фонд, я подумала, що це гарна ідея. Держава просто фізично не встигає зробити все, що необхідно. Тому що забагато проблем, війна занадто виснажує всіх нас і державу в тому числі", — додала Тайра.

Відома волонтерка Дана Ярова також долучилась до благодійного проєкту Тайри і пояснила чому саме.

"Стояти осторонь історії, коли дитина втратила одного з батьків, це просто неможливо. Тому було цілком логічно доєднатися до своїх друзів, долучитися до Фонду "Мрія", в який звертаються родини за допомогою (і не тільки військових, які перебувають у полоні, а й родичі тих, хто вважається безвісти зниклими, і загиблих). Цілком логічно було приєднатися до друзів і стати поруч, очоливши напрямок допомоги сім'ям загиблих, допомоги дітям загиблих. Тому що кожного дня ми втрачаємо найкращих своїх синів та доньок нашої держави. Ця війна лишить нам нескінченно довге кладовище з могил захисників та захисниць. Але ми не маємо втратити основне — їхнє майбутнє. А їхнє майбутнє — це їх діти", — наголосила Ярова.

Волонтерка Дана Ярова

Відома волонтерка Дана Ярова розповіла журналістам, чому так важливо допомагати сім'ям загиблих

Завітав на презентацію "Мрії" представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, сьогодні всі українці і весь цивілізований світ мають мрію — "перемога України над руснею, і щоб була справедлива відплата рашистам й терористам, а кожен наближає цю мрію, як може".

"Разом з тим сьогодні багато українських родин, українських дітей мають особисту мрію — повернути свого батька, повернути свою рідну людину (брата, мати, сестру) з рашистської неволі. Сьогодні все те, що наближає реалізацію цієї мрії або полегшує чекання, поки це станеться, це дуже і дуже важливо. Тайра знає, що це за пекло, вона його пережила. Тому створення такого Фонду — справді важливо. Держава опікується і робить багато речей, таких масштабних проєктів, як лікування, фінансову, юридичну, соціальну допомогу. Але часто потрібна увага. Часто держава може не встигнути. Тому громадські ініціативи, тому і даний Фонд — це важливо. Створення подібних фундацій, нагадування нашому суспільству, всьому світові про необхідність захисту прав українських військовополонених, які знаходяться у рашистів, про необхідність повернення їх додому, — це добра корисна публічність. Ваша допомога Фонду "Мрія" — той самий внесок для нашої загальної спільної мрії. Україна переможе!", — зазначив Андрій Юсов.

Презентація благодійного фунду "Мрія"

Фонд "Мрія" заснувала Юлія Паєвська (Тайра)

На презентацію завітала Людмила Денісова

Підтримати Юлію Паєвську і її однодумців прийшли також і зірки української сцени — гурти "Брати Гадюкіни" та "Жадан і собаки", які виконали свої топові хіти, заряджаючи публіку на позитив і перемогу. Несподіваною родзинкою благодійного вечора стала утаємничена поява музикантів Riffmaster, які акустично віртуально зіграли і зігріли присутніх своїми патріотичними піснями.

"Брати Гадюкіни" прийшли підтримати Юлію Паєвську

Сергій Жадан

Після музичної частини організатори оголосили аукціон. Серед лотів — популярна марка "Руський корабель" з підписом Тайри, незвична попільничка (у якій недопалки і попіл можна струшувати на путіна), календар від Юрія Журавля "Знай наших" з підписами селебрітіз, унікальна футболка Юрія Гудименка з його автографом та підписом Валерія Залужного , монета Freedom від хлопчика зі США тощо.

Футболка з підписом Валерія Залужного

"Мрійці" обіцяють в майбутньому робити ще подібні благодійні аукціони, а всі виручені від них кошти спрямовувати на соціальні потреби "Мрії".

"Разом ми можемо зробити більше. Давайте об'єднуватися! Кожен на своєму місці. І коли ми разом можемо зібратися, наші сили стають в тисячу разів більше. Навіть, якщо збирається небагато людей. Перемога варта цього. Ці жертви недаремні. Слава Україні!", — наголосила під завісу вечора Юлія Паєвська.

Фото і відео: Ян Доброносов

"Хочу подякувати всім, хто підтримав і буде далі підтримувати нашу ініціативу. Це наша спільна країна, нам у ній жити, і тому ми робимо спільну справу. Ми йдемо до перемоги, розбудовуємо нашу державу. Дякую за те, що ми всі робимо нашу спільну справу", — додала Дана Ярова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Юлія Паєвська (Тайра) відвідала Український Дім у Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму Юлія розповіла про методи російської пропаганди та про те, як Росія знищує вільний світ.