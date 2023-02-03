У Тайри є "Мрія". Легендарна захисниця Маріуполя презентувала фонд допомоги дітям загиблих Героїв
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Фундація прагне всебічно підтримувати сім'ї військовополонених та героїв війни проти росії.
Ввечері 2 лютого у Києві легендарна захисниця Маріуполя, парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) разом з однодумцями та побратимами презентувала благодійну фундацію "Мрія". Головна мета ініціативи — допомога родинам військовополонених і цивільних бранців (фінансова, юридична і психологічна підтримка), передає кореспондент "Телеграфа".
Як нам стало відомо, нещодавно команда Фонду відвідала 200 сімей полонених із різдвяними подарунками, особисто обійняла кожну дитинку, яка чекає батька з російського полону.
За словами Тайри, основний пріоритет "Мрії" — підтримка діток тих, хто зараз перебуває у полоні, "бо це є наші діти, і я їх сприймаю насправді як рідних".
"І коли ми розвозили подарунки, мене сильно вразила їхня реакція. Дехто з діток думав, що це були подарунки від батьків. Це було дуже зворушливо. Взагалі я звикла діяти, я не дуже люблю говорити. Люблю робити щось корисне. Думаю, цей Фонд — те, що треба", — заявила Юлія Паєвська.
Вона також згадала, у якому розпачі була під час полону "і як страждали мої рідні".
"Через це необхідність такого роду підтримки для мене очевидна. І коли мені друзі порадили заснувати такий Фонд, я подумала, що це гарна ідея. Держава просто фізично не встигає зробити все, що необхідно. Тому що забагато проблем, війна занадто виснажує всіх нас і державу в тому числі", — додала Тайра.
Відома волонтерка Дана Ярова також долучилась до благодійного проєкту Тайри і пояснила чому саме.
"Стояти осторонь історії, коли дитина втратила одного з батьків, це просто неможливо. Тому було цілком логічно доєднатися до своїх друзів, долучитися до Фонду "Мрія", в який звертаються родини за допомогою (і не тільки військових, які перебувають у полоні, а й родичі тих, хто вважається безвісти зниклими, і загиблих). Цілком логічно було приєднатися до друзів і стати поруч, очоливши напрямок допомоги сім'ям загиблих, допомоги дітям загиблих. Тому що кожного дня ми втрачаємо найкращих своїх синів та доньок нашої держави. Ця війна лишить нам нескінченно довге кладовище з могил захисників та захисниць. Але ми не маємо втратити основне — їхнє майбутнє. А їхнє майбутнє — це їх діти", — наголосила Ярова.
Завітав на презентацію "Мрії" представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, сьогодні всі українці і весь цивілізований світ мають мрію — "перемога України над руснею, і щоб була справедлива відплата рашистам й терористам, а кожен наближає цю мрію, як може".
"Разом з тим сьогодні багато українських родин, українських дітей мають особисту мрію — повернути свого батька, повернути свою рідну людину (брата, мати, сестру) з рашистської неволі. Сьогодні все те, що наближає реалізацію цієї мрії або полегшує чекання, поки це станеться, це дуже і дуже важливо. Тайра знає, що це за пекло, вона його пережила. Тому створення такого Фонду — справді важливо. Держава опікується і робить багато речей, таких масштабних проєктів, як лікування, фінансову, юридичну, соціальну допомогу. Але часто потрібна увага. Часто держава може не встигнути. Тому громадські ініціативи, тому і даний Фонд — це важливо. Створення подібних фундацій, нагадування нашому суспільству, всьому світові про необхідність захисту прав українських військовополонених, які знаходяться у рашистів, про необхідність повернення їх додому, — це добра корисна публічність. Ваша допомога Фонду "Мрія" — той самий внесок для нашої загальної спільної мрії. Україна переможе!", — зазначив Андрій Юсов.
Підтримати Юлію Паєвську і її однодумців прийшли також і зірки української сцени — гурти "Брати Гадюкіни" та "Жадан і собаки", які виконали свої топові хіти, заряджаючи публіку на позитив і перемогу. Несподіваною родзинкою благодійного вечора стала утаємничена поява музикантів Riffmaster, які акустично віртуально зіграли і зігріли присутніх своїми патріотичними піснями.
Після музичної частини організатори оголосили аукціон. Серед лотів — популярна марка "Руський корабель" з підписом Тайри, незвична попільничка (у якій недопалки і попіл можна струшувати на путіна), календар від Юрія Журавля "Знай наших" з підписами селебрітіз, унікальна футболка Юрія Гудименка з його автографом та підписом Валерія Залужного , монета Freedom від хлопчика зі США тощо.
"Мрійці" обіцяють в майбутньому робити ще подібні благодійні аукціони, а всі виручені від них кошти спрямовувати на соціальні потреби "Мрії".
"Разом ми можемо зробити більше. Давайте об'єднуватися! Кожен на своєму місці. І коли ми разом можемо зібратися, наші сили стають в тисячу разів більше. Навіть, якщо збирається небагато людей. Перемога варта цього. Ці жертви недаремні. Слава Україні!", — наголосила під завісу вечора Юлія Паєвська.
Фото і відео: Ян Доброносов
"Хочу подякувати всім, хто підтримав і буде далі підтримувати нашу ініціативу. Це наша спільна країна, нам у ній жити, і тому ми робимо спільну справу. Ми йдемо до перемоги, розбудовуємо нашу державу. Дякую за те, що ми всі робимо нашу спільну справу", — додала Дана Ярова.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Юлія Паєвська (Тайра) відвідала Український Дім у Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму Юлія розповіла про методи російської пропаганди та про те, як Росія знищує вільний світ.