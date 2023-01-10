Звільнена з полону "Тайра" вручила подарунки понад 200 дітям військовополонених і цивільних бранців
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Діти просили набори для ліплення, конструктори LEGO, новітні графічні планшети, телефон, 3D ручки тощо
За ініціативи Юлії Паєвської ("Тайра") фонд "Мрія" привітав з Різдвом сім’ї військовополонених і цивільних бранців на Чернігівщині, Львівщині, Київщині та інших куточків України. Їхні рідні уже 10 місяців перебувають у російських в’язницях і катівнях. Команда відвідала більш як 200 дітей і не планує зупинятися.
"У грудні ми попросили мам подивитись, що написано у листах дітей Святому Миколаю і Санті. А потім чималою командою фундації "Мрія" сіли за кермо і почали шлях довжиною в тисячу кілометрів, щоб здійснити ці мрії", — розповідає "Тайра".
Найважливішим для волонтерів було: почути, зрозуміти, підтримати, обійняти. Дати дружинам, батькам, дітям полонених розуміння, що вони не самі із своєю бідою, що їхні мрії цінні, важливі, доречні. Діти хоч на мить змогли відчути щастя і зрозуміти, що про них піклуються і не залишають сім'ю один на один в жахливій ситуації. Подарунки отримали діти від новонароджених до 17-літніх. Бажання були дуже цікавими: набори для ліплення, конструктори LEGO, новітні графічні планшети, телефон, 3D ручки, гірський велосипед, футбольні м’ячі.
"Ми їздили від дому до дому, від однієї дитячої мрії до іншої. Ми бачили щастя. Ми бачили смуток. Але ми бачили і НАДІЮ. Величезну, як всесвіт НАДІЮ. Бо кожна родина бачила саме в "Тайрі" цю надію, і говорила — "Я бачу вас і мені додається сил вірити і чекати, бо, якщо ви повернулися, то і мій чоловік теж, неодмінно повернеться", — ділиться виконавчий директор фонду "Мрія" Тетяна Комлик.
Історії поїздки Юлії Паєвської й фонду пронизують до глибини душі. Уявіть хлопчика, який все дитинство мріяв стати пілотом Ан-225 "Мрія", але його єдине бажання зруйнували окупанти і його єдиного батька він не бачив уже майже рік. Йому подарували йому літак на радіоуправлінні і дали слово, що після перемоги фонд "Мрія" постарається допомогти втілити його заповітну мрію разом з усіма українцями.
А хлопчик Олексійко, до якого навідалися із подарунками, до повномасштабного вторгнення мав улюблену розвагу спільно з батьком. На вихідних вони вирушали на пошуки скарбів, мали вдома металошукач і подорожували ближніми селами. Хлопчик попросив у "Мрії" недитячий подарунок: пошуковий магніт. "Тайра" втілила це незвичне бажання у списку, щоб скоро син з батьком могли разом займатися своїм хобі.
Юлія Паєвська і фонд вдячні кожному, хто допоміг Мріям здійснитись: донорам, волонтерам, співачці Олі Поляковій, яка записала привітання для своєї маленької фанатки, волонтерам.
"Дівчатка і хлопчики, молоді українці, заслуговують на різдвяне свято і підтримку тих, хто їх розуміє. Вони не винні, що один варварський народ хоче зрівняти із землею їх Батьківщину. Діти повинні розвиватися, навчатися і ставати новим поколінням державотворців, які знають ціну вільної країни", — переконана Юлія Паєвська.
Подарунки були святковою новорічною акцією, але після свят "Мрія" продовжуватиме допомагати рідним полонених, надавати фінансову, юридичну і психологічну підтримку, втілювати їх мрії. Зараз за офіційними даними близько 10 тисяч сімей чекають рідних із ворожих в’язниць. У всіх сімей одна мрія: повернення чоловіків з полону.
Якщо у вашій родині є полонені цивільні або військові. Ви можете звернутися за телефоном 0 800 33 07 09 або 050 75 444 08 до Центру з прав людини і отримати юридичну, психологічну допомогу. Якщо вашій родині потрібна матеріальна допомога, пишіть на пошту [email protected]