Звільнена з полону "Тайра" вручила подарунки понад 200 дітям військовополонених і цивільних бранців

Діти просили набори для ліплення, конструктори LEGO, новітні графічні планшети, телефон, 3D ручки тощо

За ініціативи Юлії Паєвської ("Тайра") фонд "Мрія" привітав з Різдвом сім’ї військовополонених і цивільних бранців на Чернігівщині, Львівщині, Київщині та інших куточків України. Їхні рідні уже 10 місяців перебувають у російських в’язницях і катівнях. Команда відвідала більш як 200 дітей і не планує зупинятися.

"У грудні ми попросили мам подивитись, що написано у листах дітей Святому Миколаю і Санті. А потім чималою командою фундації "Мрія" сіли за кермо і почали шлях довжиною в тисячу кілометрів, щоб здійснити ці мрії", — розповідає "Тайра".

Найважливішим для волонтерів було: почути, зрозуміти, підтримати, обійняти. Дати дружинам, батькам, дітям полонених розуміння, що вони не самі із своєю бідою, що їхні мрії цінні, важливі, доречні. Діти хоч на мить змогли відчути щастя і зрозуміти, що про них піклуються і не залишають сім'ю один на один в жахливій ситуації. Подарунки отримали діти від новонароджених до 17-літніх. Бажання були дуже цікавими: набори для ліплення, конструктори LEGO, новітні графічні планшети, телефон, 3D ручки, гірський велосипед, футбольні м’ячі.

Діти просять від Санти і Святого Миколая різні подарунки, але головне - повернути їм батьків

"Ми їздили від дому до дому, від однієї дитячої мрії до іншої. Ми бачили щастя. Ми бачили смуток. Але ми бачили і НАДІЮ. Величезну, як всесвіт НАДІЮ. Бо кожна родина бачила саме в "Тайрі" цю надію, і говорила — "Я бачу вас і мені додається сил вірити і чекати, бо, якщо ви повернулися, то і мій чоловік теж, неодмінно повернеться", — ділиться виконавчий директор фонду "Мрія" Тетяна Комлик.

Історії поїздки Юлії Паєвської й фонду пронизують до глибини душі. Уявіть хлопчика, який все дитинство мріяв стати пілотом Ан-225 "Мрія", але його єдине бажання зруйнували окупанти і його єдиного батька він не бачив уже майже рік. Йому подарували йому літак на радіоуправлінні і дали слово, що після перемоги фонд "Мрія" постарається допомогти втілити його заповітну мрію разом з усіма українцями.

Хлопчик все дитинство мріяв стати пілотом Ан-225 "Мрія"

А хлопчик Олексійко, до якого навідалися із подарунками, до повномасштабного вторгнення мав улюблену розвагу спільно з батьком. На вихідних вони вирушали на пошуки скарбів, мали вдома металошукач і подорожували ближніми селами. Хлопчик попросив у "Мрії" недитячий подарунок: пошуковий магніт. "Тайра" втілила це незвичне бажання у списку, щоб скоро син з батьком могли разом займатися своїм хобі.

Юлія Паєвська і фонд вдячні кожному, хто допоміг Мріям здійснитись: донорам, волонтерам, співачці Олі Поляковій, яка записала привітання для своєї маленької фанатки, волонтерам.

Волонтери фонду об'їхали сотні дітей урізних куточках України

"Дівчатка і хлопчики, молоді українці, заслуговують на різдвяне свято і підтримку тих, хто їх розуміє. Вони не винні, що один варварський народ хоче зрівняти із землею їх Батьківщину. Діти повинні розвиватися, навчатися і ставати новим поколінням державотворців, які знають ціну вільної країни", — переконана Юлія Паєвська.

Подарунки були святковою новорічною акцією, але після свят "Мрія" продовжуватиме допомагати рідним полонених, надавати фінансову, юридичну і психологічну підтримку, втілювати їх мрії. Зараз за офіційними даними близько 10 тисяч сімей чекають рідних із ворожих в’язниць. У всіх сімей одна мрія: повернення чоловіків з полону.

Волонтери фонду їздили від дому до дому

Якщо у вашій родині є полонені цивільні або військові. Ви можете звернутися за телефоном 0 800 33 07 09 або 050 75 444 08 до Центру з прав людини і отримати юридичну, психологічну допомогу. Якщо вашій родині потрібна матеріальна допомога, пишіть на пошту [email protected]