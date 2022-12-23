Тайра відкриває благодійний фонд "Мрія": кому буде допомагати

Парамедик розповідає, що діти, в яких украли дитинство, нині мріють, щоб просто було тепло і повернулись мама чи тато

Злочини росії після повномасштабного вторгнення в Україну стають все більш кричущими. Майже щодня ми чуємо про нові види тортур, які застосовують і до наших військових, і до цивільних на тимчасово окупованих територіях. А ще — про закатованих українців, які просто хотіли жити на своїй землі за власними правилами — без "асвабадітєлєй" і їхнього "міра".

Однак це далеко не все — росіяни роблять із нами та нашими дітьми й інші жахливі речі. Наприклад, позбавляють їх нормального дитинства, дому, батьків і права на звичайні дитячі мрії на кшталт "покататися на поні", "будиночка для барбі", "домашнього динозавра" чи "квитків на концерт улюбленої співачки". Тепер українські діти мріють, щоб їм було тепло, а мама чи тато повернулись додому, розповідає Юлія Паєвська (парамедик Тайра).

"Мої мрії закінчитись на підвалі в Донецьку пів року тому.

Просто в якийсь момент прийшло розуміння що на особисті мрії я не маю ресурсу.

У мене тепер є самі цілі і практично немає часу.

Головна моя ціль — перемога над російською імперською концепцією, перемога України в цій війні.

А друга — відбудова України.

Нової країни де панує закон для всіх, сильної, справді незалежної України де здійснюються дитячі мрії, бо саме за ради майбутнього ми ведемо бій", — пише Тайра на своїй сторінці у facebook.

Напередодні дня Св. Миколая вона з командою вирішила допомогти дітям військовополонених. Малечі просто дзвонили й допитувались, про що вони мріють.

"А мріють вони, щоб було тепло, щоб залатали вікно у дитячій, бо холодно спати, щоб тато чи мама повернулись додому.

Діти… Діти в яких украли дитинство, діти в яких украли мрії. Дорослі, в яких усі мрії, звузилися в одну болючу крапку — щоб повернувся додому… Наші мрії, уже не злітають вище неба, вони про шматочок свіжого хліба, чисту воду, теплу ковдру, гарячий обід, дім із вікнами і дахом, про теплу куртку для дитини…

Це одне з найболючішого з того що мені відкрилося у спілкуванні з родинами військовополонених і цивільних бранців, — зізнається парамедик

Щоб виправити цю несправедливість Усесвіту й допомогти родинам бранців, Юлія Паєвська вирішила відкрити благодійний фонд "Мрія". Бо, як зауважує сама Тайра: "Ми всі чекаємо повернення кожного полоненого додому, але в цьому чеканні їхні родини не повинні лишатися сам на сам перед чорною прірвою горя і невідомості".

Тайра вирішила відкрити благодійний фонд, який візьме під опіку родини бранців, щоб не вони залишалися в цей тяжкий час сам на сам зі своїм горем

Таких родин, за її підрахунками, на сьогодні — близько 10 тисяч. І БФ "Мрія" готовий надавати їм юридичну, психологічну та фінансову допомогу. А якщо потрібно — то й просто обійми людей, які їх розуміють. Це все необхідно, "щоб з’явився простір для маленьких паростків мрії", наголошує Тайра.

"Я не хочу миритися з тим, що у нас украли мрію. Я вирішила, що мушу хоча б спробувати повернути дітям, родинам МРІЮ. Мрію, яка окрилює, надає сил, мрію, яка відкриває нове майбутнє.

Я планую підписати меморандум з центром допомоги полоненим, з іншими установами і організаціями, які у співпраці з державними органами допомагають у пошуку полонених, надають допомогу з оформленням статусів і виплат. Щоб діяти разом, на одну мету. Щоб ніхто не лишився забутим. Щоб збільшити шанс всім повернулися додому до своїх рідних. Щоб рідні мали підтримку і допомогу увесь цей час", — говорить Юлія Паєвська.

Це її МРІЯ і вона може стати спільною для всіх українців!

Допис Тайри про відкриття БФ "Мрія" надзвичайно швидко розлітається мережею, багато людей у коментарях дякують їй за небайдужість і силу

Нагадаємо, що 53-річна Юлія Паєвська з позивним "Тайра" — українська військовослужбовиця, парамедик, волонтерка та доброволець, командирка підрозділу "Янголи Тайри" та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю. Крім того — дизайнерка та президент федерації айкідо "Мутокукай-Україна".

З 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності та у війні на Сході України. Після повномасштабного вторгнення рф — 16 березня 2022 року — під час облоги Маріуполя Тайра потрапила у російський полон, її вдалося звільнити лише через три місяці.

Нагороджена відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в АТО", орденом "Народний Герой України", медалями "За сприяння Збройним Силам України" та "Захиснику Вітчизни", нагрудними знаками "Знак пошани" та "За заслуги перед ЗСУ". Крім того, 4 грудня 2022 року вона отримала ще й Премію імені польського письменника, перекладача Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Цю почесну відзнаку вона присвятила Володимиру Вакуленку — дитячому письменнику і поету, якого вбили російські окупанти.

Після звільнення з полону Тайра прийняла хрещення у православній церкві. Священне таїнство провели у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, який належить ПЦУ. При цьому вибір храму для хрещення Юлії Паєвської можна вважати вкрай символічним, адже свого часу його зносили комуністи, та пізніше святиню таки вдалось відбудувати.