Укр

Ребенок нуждается в медпомощи: из больницы в Киеве сбежал несовершеннолетний мальчик (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
545
Разыскиваемый Томашенко Ярослав уже несколько дней не выходит на связь Новость обновлена 03 февраля 2023, 12:20
Разыскиваемый Томашенко Ярослав уже несколько дней не выходит на связь. Фото ГУ Нацполиции

Мальчик нуждается в медицинской помощи

Следователи Днепровского управления Нацполиции в Киеве официально объявили в розыск несовершеннолетнего Томашенко Ярослава Викторовича, который несколькими днями ранее самовольно покинул столичную детскую больницу и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Об этом на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в соцсети сообщили в пятницу, 3 февраля, отметив, что ребенок сбежал из лечебного учреждения по улице Алишера Навои еще 30 января около 13 часов.

Мальчика можно узнать по следующим приметам: на вид 15-16 лет, имеет рост в 150 сантиметров, овальное лицо, русые волосы, темные глаза, худощавое телосложение.

К моменту исчезновения был одет в черную куртку, джинсы черного цвета, вязаную темную шапку и черные ботинки.

Все небезразличные, кому может быть известно местонахождение разыскиваемого ребенка или другие данные, просят сообщить имеющуюся информацию на спецлинию полиции "102" или в ближайшее отделение.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Черниговской области несколько дней искали депутата райсовета Константина Николайчика. К сожалению, бездыханное тело нашли в одном из местных водоемов, куда тот упал, поскользнувшись на берегу.

Теги:
#Киев #Подросток #Розыск #Дитина