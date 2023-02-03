Ребенок нуждается в медпомощи: из больницы в Киеве сбежал несовершеннолетний мальчик (фото)

Мальчик нуждается в медицинской помощи

Следователи Днепровского управления Нацполиции в Киеве официально объявили в розыск несовершеннолетнего Томашенко Ярослава Викторовича, который несколькими днями ранее самовольно покинул столичную детскую больницу и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Об этом на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в соцсети сообщили в пятницу, 3 февраля, отметив, что ребенок сбежал из лечебного учреждения по улице Алишера Навои еще 30 января около 13 часов.

Мальчика можно узнать по следующим приметам: на вид 15-16 лет, имеет рост в 150 сантиметров, овальное лицо, русые волосы, темные глаза, худощавое телосложение.

К моменту исчезновения был одет в черную куртку, джинсы черного цвета, вязаную темную шапку и черные ботинки.

Все небезразличные, кому может быть известно местонахождение разыскиваемого ребенка или другие данные, просят сообщить имеющуюся информацию на спецлинию полиции "102" или в ближайшее отделение.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Черниговской области несколько дней искали депутата райсовета Константина Николайчика. К сожалению, бездыханное тело нашли в одном из местных водоемов, куда тот упал, поскользнувшись на берегу.