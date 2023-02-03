Дитина потребує меддопомоги: з лікарні у Києві втік неповнолітній хлопчик (фото)

Хлопчик потребує медичної допомоги

Слідчі Дніпровського управління нацполіції у місті Києві офіційно оголосили у розшук неповнолітнього Томашенка Ярослава Вікторовича, який кількома днями раніше самовільно залишив столичну дитячу лікарню і дотепер його місце перебування залишається невідомим.

Про це на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві" у соцмережі повідомили у п'ятницю, 3 лютого, зазначивши, що дитина втекла з лікувального закладу, розташованого по вулиці Алішера Навої, ще 30 січня близько 13-ї години.

Хлопчика можна впізнати за такими прикметами: на вигляд 15-16 років, має зріст у 150 сантиметрів, овальне обличчя, русяве волосся, темні очі, худорлява статура.

На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку, джинси чорного кольору, в'язану темну шапку і чорні черевики.

Усіх небайдужих, кому може бути відоме місцеперебування розшукуваної дитини або інші дані, просять повідомити наявну інформацію на спецлінію поліції "102" або у найближчий відділок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Чернігівській області впродовж кількох днів тривали пошуки депутата районної ради Костянтина Ніколайчика. На жаль, тіло вже неживого чоловіка знайшли в одній з місцевих водойм, куди той випадково впав, послизнувшись на березі.