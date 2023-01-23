В Одесі знайшли мертвим відомого бізнесмена: лежав голим серед престижного району

Чоловік з літа 2022 року значився у розшуку за незаконне заволодіння майном та підробку документів

В Одесі на Трасі здоров’я зранку 23 січня знайшли оголене тіло чоловіка. Як пізніше з’ясувалося, загиблим виявився онук засновника ринку "Сьомий кілометр" та його екс-співвласник Віктор Добрянський-молодший.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела у прокуратурі. Віктора Добрянського-молодшого виявили в одній нижній білизні, лежачим на тротуарі.

Тіло чоловіка 1981 року знайшли перехожі вранці 23 січня на Трасі здоров’я в Приморському районі Одеси. Відомо, що перед смертю загиблий відпочивав у сауні, звідки пішов у спідній білизні та кросівках. Причину смерті встановлюють експерти.

Повідомляється, що з літа 2022 року Віктор Добрянський-молодший перебуває у розшуку у справі щодо протиправного заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України) ). Правоохоронці з’ясували, що він вступив у змову з невідомими, підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", яка володіла промтоварним ринком "Сьомий кілометр". На момент підробки документів фірмою володіла мати загиблого.

На сьогоднішній день власником ринку є Володимир Галантерник, якого теж розшукують. Слідчі підозрюють його в так званій "одеській справі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Харковом здирники вбили 45-річного бізнесмена Михайла. Його тіло разом із зниклою машиною знайшли за кілька днів.