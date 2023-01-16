Знаменитого велогонника знайшли мертвим в офісі: що сталося

Льюве Вестра двічі ставав чемпіоном Нідерландів

Нещодавно ми писали, що відомий велогонщик загинув під колесами вантажівки. І ось нова трагічна новина для велосипедного спорту. У віці 40 років у Нідерландах помер відомий виступами за казахстанську Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.

Рідні Вестри виявили спортсмена непритомним у його офісі в Зваагдейці, Північна Голландія. Реанімаційні заходи успіху не мали, повідомляє Wielerflits.nl.

За розповідями близьких, кілька останніх років складалися для Вестри не найкращим чином. Після завершення кар’єри він одружився зі своєю австралійською дівчиною, з якою відкрив готель для велосипедистів в Іспанії. Минулого літа вони розлучилися, готель був проданий, і Вестра повернувся на батьківщину.

За свою кар’єру Вестра вигравав етапи "Вуельти Каталонії" та "Крітеріума Дофіне", а також допомагав Вінченцо Нібалі перемогти на "Тур де Франс"-2014. Загалом він виграв 30 гонок, зокрема ставав дворазовим чемпіоном Нідерландів у гонці з роздільним стартом.

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