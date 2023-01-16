Знаменитого велогонщика нашли мертвым в офисе: что случилось

Льюве Вестра дважды становился чемпионом Нидерландов

Недавно мы писали, что известный велогонщик погиб под колесами грузовика. И вот новая трагическая новость для велосипедного спорта. В возрасте 40 лет в Нидерландах скончался известный по выступлениям за казахстанскую Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.

Родные Вестры обнаружили спортсмена без сознания в его офисе в Зваагдейке, Северная Голландия. Реанимационные мероприятия успеха не имели, сообщает Wielerflits.nl.

По рассказам близких, несколько последних лет складывались для Вестры не лучшим образом. После завершения карьеры он женился на своей австралийской девушке, с которой открыл отель для велосипедистов в Испании. Прошлым летом они развелись, отель был продан, и Вестра вернулся на родину.

За свою карьеру Вестра выигрывал этапы "Вуэльты Каталонии" и "Критериума Дофине", а также помогал Винченцо Нибали победить на "Тур де Франс"-2014. В общей сложности он выиграл 30 гонок, в том числе становился двукратным чемпионом Нидерландов в гонке с раздельным стартом.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.