Лежали голі в оточенні пігулок: молодих хлопця та дівчину знайшли мертвими на Дніпропетровщині

Хлопцеві було всього 23 роки, а дівчині — 30 років

У Павлограді Дніпропетровської області на орендованій квартирі знайшли молодих дівчину та хлопця — вони були мертві та оголені.

Про інцидент із посиланням на власні джерела повідомляє "Дніпро Оперативний". За даними видання, поряд із ліжком були упаковки з ліками.

Тіла знайшли у вівторок, 13 грудня, в орендованій квартирі на вулиці Достоєвського у Павлограді.

Вулиця Достоєвського на карті Павлограда

Хлопець 1999 року народження та дівчина 1992 року лежали голі у ліжку, на їхніх тілах не було ознак насильницької смерті.

Під час огляду місця інциденту правоохоронці виявили кілька упаковок з ліками, серед них "Спазмалгон" (знеболювальне при спазмах), "Еротон" (засіб для покращення потенції у чоловіків) та "Тенорик" (для зниження тиску).

Тіла хлопця та дівчини відправили до судово-медичної експертизи для з’ясування причин смерті, співробітники правоохоронних органів займаються встановленням усіх обставин смерті пари.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Кривому Розі знайшли мертвими у кар’єрі двох маленьких хлопчиків, — їх шукали майже три тижні.