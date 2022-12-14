Лежали голые в окружении таблеток: молодых парня и девушку нашли мертвыми на Днепропетровщине

Парню было всего 23 года, а девушке, — 30 лет

В Павлограде Днепропетровской области на съемной квартире нашли молодых девушку и парня, — они были мертвые и обнаженные.

Об инциденте со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Оперативный". По данным издания, рядом с кроватью были упаковки с лекарствами.

Тела нашли во вторник, 13 декабря, в арендованной квартире на улице Достоевского в Павлограде.

Улица Достоевского на карте Павлограда

Парень 1999 года рождения и девушка 1992 года лежали голые в постели, на их телах не было признаков насильственной смерти.

Во время осмотра места инцидента правоохранители обнаружили несколько упаковок с лекарствами, — среди них "Спазмалгон" (обезболивающее при спазмах), "Эротон" (средство для улучшения потенции у мужчин) и "Тенорик" (для понижения давления).

Тела парня и девушки отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения причин смерти, сотрудники правоохранительных органов тем временем занимаются установлением всех обстоятельств кончины пары.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге нашли мертвыми в карьере двух маленьких мальчиков, — их искали почти три недели.