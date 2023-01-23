В Одессе нашли мертвым известного бизнесмена: лежал голым посреди престижного района

Мужчина с лета 2022 года числился в розыске за незаконное завладениие имуществом и подделку документов

В Одессе на Трассе здоровья утром 23 января нашли обнаженное тело мужчины. Как позже выяснилось, погибшим оказался внук основателя рынка "Седьмой километр" и его экс-совладелец Виктор Добрянский-младший.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре. Виктор Добрянский-младший был обнаружен в одном нижнем белье, лежа на тротуаре.

Тело мужчины 1981 нашли прохожие утром 23 января на Трассе здоровья в Приморском районе Одессы. Известно, что перед смертью погибший отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках. Причина смерти устанавливается экспертами.

Сообщается, что с лета 2022 года Виктор Добрянский-младший находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины). Правоохранители выяснили, что он вступил в сговор с неизвестными, подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которая владела промтоварным рынком "Седьмой километр". На момент подделки документов фирмой владела мама погибшего.

На сегодняшний день владельцем рынка является Владимир Галантерник, которого тоже разыскивают. Следователи подозревает его в так называемом "одесском деле".

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