Из Херсона в Бахмут: история боевого кота Тома, который растрогал Интернет

Фото котика, который едет в поезде Краматорск-Киев на руках у военного, растрогало сеть

На днях в соцсетях распространилось фото военного с котиком на руках, тронувшее сеть, как и история кота Макса из Бучи. Автор фото Кристина Бондаренко подписала на своей фотографии, что увидела такую замечательную компанию в поезде Краматорск-Киев. В сети предположили, что животное эвакуируют из какого-нибудь прифронтового города.

Телеграф выяснил, что кот Том действительно успел побывать как на херсонском направлении, так и под Бахмутом. Об этом нам рассказала новая владелица кота Татьяна Фомина, поделившаяся деталями из новой жизни мышелова.

Татьяна и Том. Это фото и ниже — предоставлены "Телеграфу" Татьяной Фоминой

- "Котик был найден и подобран артиллеристами в декабре. Он просто сидел на дороге где-то на херсонском направлении и чуть не замерз. Его чуть не переехал грузовик. Вероятно, котика по дороге просто кто-то выбросил." — рассказывает Татьяна.

Впрочем, кота спасли наши военные. Они увидели его едва живого на дороге и увезли с собой. На фотографиях ниже Том выглядит плохо. Он истощен и имеет больные глазки.

День, когда Тома подобрали

В январе Том переехал вместе с подразделением под Бахмут. Там военные лечили ему глаза и создали условия для кошачьего проживания. Но оставаться в подразделении на передовой, где ведутся ожесточенные бои, ему было опасно. Потому наши защитники решили отвезти Тома в Киев, рассказывает Татьяна. Однако хозяева все равно называют Тома боевым котом.

Поездка прошла недавно, в феврале. В то время военного и кота сфотографировала случайная пассажирка, чье фото разлетелось по сети. На этом фото Тома на руках держит наш воин, который все это время ухаживал за котиком и вместе с собратьями выходил за животным.

Сейчас Том живет в прекрасной семье в Киеве — друг друга из военных, спасших кота. Пушистый лечится и набирается сил. Можно сравнить, как выглядел Том раньше и как он изменился.

Слева – день спасения Тома, справа – Том в своем новом доме

У семьи Татьяны еще двое прифронтовых котиков. Их привезли в 2016 из зоны АТО. Сейчас Том со своими пушистыми сожителями находится на этапе наблюдения один за другим и постепенным принятием в члены новой кошачьей семьи.

Присматриваются друг к другу

А еще хозяйка создала для кота Тома инстаграм-страницу, где вы можете следить за его жизнью. Возможно, потом Том попадет на обложку легендарного журнала, как это сделал самый известный в мире кот Степан из Харькова.

Кроме того, "Телеграф" подготовил для вас материал о зооволонтерах, занимающихся спасением животных в условиях войны. Ми собрали три истории об украинских зоозащитниках и почему это важно.