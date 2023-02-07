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Из Херсона в Бахмут: история боевого кота Тома, который растрогал Интернет

Автор
Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Фото Кристины Бондаренко и Татьяны Фоминой Новость обновлена 07 февраля 2023, 17:39
Фото Кристины Бондаренко и Татьяны Фоминой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Фото котика, который едет в поезде Краматорск-Киев на руках у военного, растрогало сеть

На днях в соцсетях распространилось фото военного с котиком на руках, тронувшее сеть, как и история кота Макса из Бучи. Автор фото Кристина Бондаренко подписала на своей фотографии, что увидела такую замечательную компанию в поезде Краматорск-Киев. В сети предположили, что животное эвакуируют из какого-нибудь прифронтового города.

Телеграф выяснил, что кот Том действительно успел побывать как на херсонском направлении, так и под Бахмутом. Об этом нам рассказала новая владелица кота Татьяна Фомина, поделившаяся деталями из новой жизни мышелова.

Владелица кота Тома Татьяна держит его на руках. Фото предоставлено "Телеграфу" Татьяной Фоминой
Татьяна и Том. Это фото и ниже — предоставлены "Телеграфу" Татьяной Фоминой

- "Котик был найден и подобран артиллеристами в декабре. Он просто сидел на дороге где-то на херсонском направлении и чуть не замерз. Его чуть не переехал грузовик. Вероятно, котика по дороге просто кто-то выбросил." — рассказывает Татьяна.

Впрочем, кота спасли наши военные. Они увидели его едва живого на дороге и увезли с собой. На фотографиях ниже Том выглядит плохо. Он истощен и имеет больные глазки.

Кот Том в тот день, когда его подобрали, выглядел больным.
День, когда Тома подобрали

В январе Том переехал вместе с подразделением под Бахмут. Там военные лечили ему глаза и создали условия для кошачьего проживания. Но оставаться в подразделении на передовой, где ведутся ожесточенные бои, ему было опасно. Потому наши защитники решили отвезти Тома в Киев, рассказывает Татьяна. Однако хозяева все равно называют Тома боевым котом.

Поездка прошла недавно, в феврале. В то время военного и кота сфотографировала случайная пассажирка, чье фото разлетелось по сети. На этом фото Тома на руках держит наш воин, который все это время ухаживал за котиком и вместе с собратьями выходил за животным.

Сейчас Том живет в прекрасной семье в Киеве — друг друга из военных, спасших кота. Пушистый лечится и набирается сил. Можно сравнить, как выглядел Том раньше и как он изменился.

Слева на фото – кот Том в день спасения, справа – Том в своем новом доме
Слева – день спасения Тома, справа – Том в своем новом доме

У семьи Татьяны еще двое прифронтовых котиков. Их привезли в 2016 из зоны АТО. Сейчас Том со своими пушистыми сожителями находится на этапе наблюдения один за другим и постепенным принятием в члены новой кошачьей семьи.

Три кота присматриваются друг к другу
Присматриваются друг к другу

А еще хозяйка создала для кота Тома инстаграм-страницу, где вы можете следить за его жизнью. Возможно, потом Том попадет на обложку легендарного журнала, как это сделал самый известный в мире кот Степан из Харькова.

Кроме того, "Телеграф" подготовил для вас материал о зооволонтерах, занимающихся спасением животных в условиях войны. Ми собрали три истории об украинских зоозащитниках и почему это важно.

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#Кот #Животные #Бездомные животные #Военные животные