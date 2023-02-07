З Херсона у Бахмут: історія бойового кота Тома, який зворушив Інтернет

Світлина котика, який їде у потязі Краматорськ-Київ на руках у військового, зворушила мережу

Днями у соцмережах поширилося фото військового із котиком на руках, яке зворушило мережу, як і історія кота Макса з Бучі. Авторка фото Христина Бондаренко підписала на своїй світлині, що побачила таку чудову компанію у потязі Краматорськ-Київ. У мережі припустили, що тваринку евакуюють із якогось прифронтового міста.

"Телеграф" з’ясував, що кіт Том дійсно встиг побувати як на херсонському напрямку, так і під Бахмутом. Про це нам розповіла нова власниця кота Тетяна Фоміна, яка поділилися деталями із життя мишолова.

Тетяна та Том. Це фото та нижче - надані "Телеграфу" Тетяною Фоміною

- "Котик був знайдений та підібраний артилеристами у грудні. Він просто сидів на дорозі десь на херсонському напрямку й ледь не замерз. Його ледь не переїхала вантажівка. Ймовірно, котика дорогою просто хтось викинув." — розповідає Тетяна.

Утім кота врятували наші військові. Вони побачили його ледь живого на дорозі та забрали з собою. На світлинах нижче Том виглядає кепсько. Він виснажений та має хворі оченята.

День, коли Тома підібрали

У січні Том переїхав разом із підрозділом під Бахмут. Там військові лікували йому очі та створили умови для котячого проживання. Але залишатися у підрозділі на передовій, де точаться запеклі бої, йому було небезпечно. Тому наші захисники вирішили відвезти Тома до Києва, розповідає Тетяна. Однак господарі все одно називають Тома бойовим котом.

Поїздка відбулася нещодавно, у лютому. Власне тоді військового та кота сфотографувала випадкова пасажирка, чиє фото розлетілося мережею. На цьому фото Тома на руках тримає наш воїн, який увесь цей час доглядав котика і разом із побратимами виходив тварину.

Нині Том мешкає у чудовій сім’ї у Києві — одного із військових, які й врятували кота. Пухнастий лікується та набирається сил. Можна порівняти, як виглядав Том раніше та як він змінився.

Ліворуч - день порятунку Тома, праворуч - Том у своєму новому домі

У родини Тетяни є ще двоє прифронтових котиків. Їх привезли у 2016-му із зони АТО. Зараз Том зі своїми пухнастими співмешканцями перебуває на етапі спостерігання один за одним і поступовим прийняттям у члени нової котячої сім’ї.

Придивляються один до одного

А ще господарка створила для кота Тома інстаграм-сторінку, де ви можете стежити за його життям. Можливо, згодом Том потрапить на обкладинку легендарного журналу, як це зробив найвідоміший у світі кіт Степан із Харкова.

А "Телеграф" підготував для вас матеріал про зооволонтерів, які займаються порятунком тварин в умовах війни. Це три історії про порятунок тварин і чому це важливо.