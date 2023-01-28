Пухнастого домашнього улюбленця вже називають "котом неймовірної долі"

Звільнення Київської області від російських загарбників навесні 2022 року стала однією із знаменних подій повномасштабної війни. Щоправда, після цього у багатьох містах регіону, зокрема Бучі, відкрилася страхітлива правда окупації. Від неї страждали як люди, так і тварини, однак декому все ж вдалося врятуватися від лиха. Як, наприклад, бучанському коту Максу, який на власній шкурці відчув, як це — перебувати у російському полоні. Однак його історія закінчилася щасливо — йому вдалося втекти під час неорганізованого відступу росіян.

Подробиці історії хороброго мейн-куна нагадав Facebook-користувач Ілля Шелепін. Він зазначив, що російські військові не цуралися визнавати, що в одному із будинків "покрали" собі кота, занадто вже їм сподобався рудий пухнастик. Утім, у Макса були на все це інші плани.

Макс був одним із найвідоміших котів, якого розшукували господарі під час окупації Бучі. Примітна деталь — ошийник із медальйоном, на якому зображений знак Бетмена, — впадала у око дуже багатьом користувачам. Цей аксесуар фактично став основним шансом на порятунок та повернення до рідної сім'ї: на іншому боці знаходився QR-код із даними господині.

Макс у своєму улюбленому ошийнику

Коли розпочалося російське вторгнення, родина, де жив кіт, намагалася якнайшвидше зібратися і виїхати. Макс, який є волелюбним котом, чи то десь заховався, чи то втік гуляти — але знайти його не вдалося. Тому було прийнято рішення виїжджати самим. Повернувшись додому, кіт застав там уже зовсім інших людей: у чужій військовій формі, із бронетехнікою і відсутністю знань будь-яких правил етикету та поняття совісті. Перш ніж втікати назад на територію Білорусі, окупанти максимально спотворили будинок, залишивши "наскельний живопис" на різних поверхнях. Не цуралися вони у своїх малюнках і нецензурщини.

Так виглядає кухня господарів Макса після "гостей" із росії

Макса ж, через його красиву зовнішність, окупанти прихопили із собою, в якості живого трофея. Далі історія дещо замовчує — чи то йому справді вдалося самому втекти із полону, чи солдати вирішили самі його позбутися, — однак в якийсь із днів тваринка лишилася однісінька за багато кілометрів від дому. Як пізніше виявилося, ще й на території іншої країни — в Білорусі. Під Гомелем на нього наткнулась одна із місцевих жительок. Кота, який був облитий чимось клейким, що неможливо були змити, швидко привели у нормальний вигляд, а потім зв'язалися із його родиною. Так-так, саме завдяки уже згаданому медальйону із QR-кодом.

Білоруси співпрацювали із поляками, завдяки чому Максу вдалося здійснити ще більшу подорож, аніж до цього. І зрештою він усе ж зустрівся зі своєю родиною. За стільки часу він встиг відростити нову шерсть (замість відстриженої брудної), пережити стрес та повернути собі апетит. Зараз разом із господарями він мешкає в Іспанії, які, безперечно, чекають можливості нарешті повернутися додому, в Бучу.

Так Макс виглядає зараз

Така дивовижна історія всього одного кота вразила багатьох користувачів мережі, які не забарилися поділитися емоціями. Дехто вважає, що життя Макса достойне екранізації, як приклад ще одного українця, нехай і чотирилапого, який не став миритися із російським полоном.

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