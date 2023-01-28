Трофей, який втік: історія вкраденого росіянами кота Макса із Бучі вразила мережу (фото)
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Пухнастого домашнього улюбленця вже називають "котом неймовірної долі"
Звільнення Київської області від російських загарбників навесні 2022 року стала однією із знаменних подій повномасштабної війни. Щоправда, після цього у багатьох містах регіону, зокрема Бучі, відкрилася страхітлива правда окупації. Від неї страждали як люди, так і тварини, однак декому все ж вдалося врятуватися від лиха. Як, наприклад, бучанському коту Максу, який на власній шкурці відчув, як це — перебувати у російському полоні. Однак його історія закінчилася щасливо — йому вдалося втекти під час неорганізованого відступу росіян.
Подробиці історії хороброго мейн-куна нагадав Facebook-користувач Ілля Шелепін. Він зазначив, що російські військові не цуралися визнавати, що в одному із будинків "покрали" собі кота, занадто вже їм сподобався рудий пухнастик. Утім, у Макса були на все це інші плани.
Макс був одним із найвідоміших котів, якого розшукували господарі під час окупації Бучі. Примітна деталь — ошийник із медальйоном, на якому зображений знак Бетмена, — впадала у око дуже багатьом користувачам. Цей аксесуар фактично став основним шансом на порятунок та повернення до рідної сім'ї: на іншому боці знаходився QR-код із даними господині.
Коли розпочалося російське вторгнення, родина, де жив кіт, намагалася якнайшвидше зібратися і виїхати. Макс, який є волелюбним котом, чи то десь заховався, чи то втік гуляти — але знайти його не вдалося. Тому було прийнято рішення виїжджати самим. Повернувшись додому, кіт застав там уже зовсім інших людей: у чужій військовій формі, із бронетехнікою і відсутністю знань будь-яких правил етикету та поняття совісті. Перш ніж втікати назад на територію Білорусі, окупанти максимально спотворили будинок, залишивши "наскельний живопис" на різних поверхнях. Не цуралися вони у своїх малюнках і нецензурщини.
Макса ж, через його красиву зовнішність, окупанти прихопили із собою, в якості живого трофея. Далі історія дещо замовчує — чи то йому справді вдалося самому втекти із полону, чи солдати вирішили самі його позбутися, — однак в якийсь із днів тваринка лишилася однісінька за багато кілометрів від дому. Як пізніше виявилося, ще й на території іншої країни — в Білорусі. Під Гомелем на нього наткнулась одна із місцевих жительок. Кота, який був облитий чимось клейким, що неможливо були змити, швидко привели у нормальний вигляд, а потім зв'язалися із його родиною. Так-так, саме завдяки уже згаданому медальйону із QR-кодом.
Білоруси співпрацювали із поляками, завдяки чому Максу вдалося здійснити ще більшу подорож, аніж до цього. І зрештою він усе ж зустрівся зі своєю родиною. За стільки часу він встиг відростити нову шерсть (замість відстриженої брудної), пережити стрес та повернути собі апетит. Зараз разом із господарями він мешкає в Іспанії, які, безперечно, чекають можливості нарешті повернутися додому, в Бучу.
Така дивовижна історія всього одного кота вразила багатьох користувачів мережі, які не забарилися поділитися емоціями. Дехто вважає, що життя Макса достойне екранізації, як приклад ще одного українця, нехай і чотирилапого, який не став миритися із російським полоном.
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