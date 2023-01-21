Знаменитий кіт Степан із Харкова потрапив на обкладинку Times (фото)

Де зараз перебуває кіт-зірка та його господарка і чим вони займалися протягом останнього року

Кіт Степан із Харкова, відомий завдяки своєму блогу з 1,3 млн підписників і якого українці вже зробили мемом, потрапив на обкладинку журналу Times Monaco. Туди він потрапив у березні минулого року.

Пост із новиною про те, що знаменитий кіт став обличчям журналу, з’явився напередодні у його Instagram. "Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого прихистку в Європі в журналі Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні в березні 2022 року", — йдеться у публікації на сторінці пухнастика.

На сторінках глянцю розповідається про те, як кіт-блогер потрапив до Монако, скільки вони там пробули і чим вони з господаркою Анною займаються останній рік. З'ясувалося, що Степану вже 13 років, однак подорож з України до Монако стала для нього першим закордонним вояжем.

Покинути рідний дім вони мусили у березні 2022-го через постійні російські обстріли Харкова. В цей час його блог не оновлювався. Лише згодом Анна повідомила, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі. "Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися й знайшли притулок. Ми жили там 2 місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро вдячні за нашу безпеку", – розповідає власниця кота Степана.

За її словами, гарна природа і добре ставлення людей допомогли родині оговтатися від жахіть війни, яку на українську землю принесла росія. Однак Степан із Анною не сиділи, склавши руки: після того, як знайшли притулок, вони зробили велику роботу за допомогою платформи Instagram і зібрали тисячі євро на благодійність для надання допомоги тваринам, які постраждали від війни в Україні.

Зауважимо, що торік кота-інфлюенсера нагородили своєрідним Оскаром для блогерів — він отримав премію World Influencers & Bloggers Awards. Тепер про кота Степана знають у всьому світі.

Нещодавно чотирилапий разом із господинею поверталися до Харкова, однак родина була змушена тимчасово перебратися до Львова. 29 грудня на сторінці Степана з’явився такий пост: "Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче його покидати. Але Львів став тепер нашою другою домівкою, тому свята ми проведемо у Львові".

Раніше ми розповідали, що напередодні Різдва польський журнал видав сильну обкладинку з бійцями ЗСУ. Таким чином наші друзі-поляки вирішили показати, наскільки важлива для світу боротьба українців за спільну свободу.