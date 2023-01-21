Знаменитый кот Степан из Харькова попал на обложку Times (фото)

Где сейчас находится кот-звезда и его хозяйка и чем они занимались в течение последнего года

Кот Степан из Харькова, известный благодаря своему блогу из 1,3 млн подписчиков и которого украинцы уже сделали мемом, попал на обложку журнала Times Monaco. Туда он попал в марте прошлого года.

Пост с новостью, что знаменитый кот стал лицом журнала, появился накануне в его Instagram. "Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите историю моего первого убежища в Европе в журнале Times Monaco Magazine после побега от войны в Украине в марте 2022 года", — говорится в публикации на странице пушистика.

На страницах глянца повествуется о том, как кот-блогер попал в Монако, сколько они там пробыли и чем они с хозяйкой Анной занимаются последний год. Выяснилось, что Степану уже 13 лет, однако путешествие из Украины в Монако стало для него первым зарубежным вояжем.

Покинуть родной дом они вынуждены были в марте 2022-го из-за постоянных российских обстрелов Харькова. В это время его блог не обновлялся. Лишь впоследствии Анна сообщила, что они со Степаном в безопасности и нашли убежище в Европе. "Долгим и сложным был для нас путь из Харькова, который постоянно подвергался ракетным обстрелам. Монако было первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли убежище. Мы жили там 2 месяца и получили большую помощь, поддержку и заботу от местных жителей. И мы искренне благодарны за нашу безопасность", — рассказывает владелица кота Степана.

По ее словам, красивая природа и доброе отношение людей помогли семье оправиться от ужасов войны, которую на украинскую землю принесла россия. Однако Степан с Анной не сидели, сложа руки: после того, как нашли приют, они сделали большую работу с помощью платформы Instagram и собрали тысячи евро на благотворительность для оказания помощи животным, пострадавшим от войны в Украине.

Заметим, что в прошлом году кота-инфлюенсера наградили своеобразным Оскаром для блогеров — он получил премию World Influencers & Bloggers Awards. Теперь о коте Степане знают во всем мире.

Недавно пушистик вместе с хозяйкой возвращались в Харьков, однако семья была вынуждена временно перебраться во Львов. 29 декабря на странице Степана появился такой пост: "Мы посетили родной Харьков и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове".

Ранее мы рассказывали, что в канун Рождества польский журнал издал сильную обложку с бойцами ВСУ. Таким образом, наши друзья-поляки решили показать, насколько важна для мира борьба украинцев за общую свободу.