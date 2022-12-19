Польский журнал выдал сильную обложку с бойцами ВСУ: украинцы нашли, как поблагодарит

Поляки показали, как важна для мира борьба украинцев за общую свободу

В последние недели декабря, когда в СМИ принято определять "людей года", а также делиться задумками на будущее, популярный польский еженедельник Wprost вышел с "украинской" обложкой.

На ней изображен длинный стол, за которым с одной стороны находится семья – мама и двое детей, а с другой – бойцы ВСУ в окопе во время перекуса.

При этом грань между двумя сторонами жизни – миром и войной — весьма прозрачная, и практически ее совсем не заметно. Вероятно, таким образом редакция еженедельника хотела показать "две стороны медали", которые составляют одно целое и определяют сущность нашего бытия.

Бойцы ВСУ находятся на фронте, защищая свои семьи (а заодно и все цивилизованное человечество). При этом они надеются на возвращение к своим близким, ведь которых вся жизнь воинов утратила бы смысл. А те, в свою очередь, с нетерпением ждут возвращения своих защитников домой.

При этом войне в Украине, судя по обложке, будут посвящены три главных материала номера. Один – о трудном Рождестве, когда за многими столами в нашей стране будет пустое место, которое обычно занимает глава семейства, воюющий на фронте. Второй – о восстановлении линии электропередач между Польшей и Украиной, которая поможет преодолеть энергетический кризис. Третий – о том, что из россии уезжают десятки тысяч молодых людей, жизнь которых важна для путина только в качестве "пушечного мяса".

Идея обложки, как можно понять по отзывам под постом, пришлась по душе полякам.

"Обложка неплохая, но дата плохая. Рождества за нашей восточной границей не будет до следующего года", "Это что, киевское издание?", "Сочельник в Польше зависит от Украины", "Обложка заставляет нас думать", — пишут читатели.

Реакция же украинцев была намного более эмоциональной.

"Спасибо вам, друзья!", "Отличная обложка", "Обложка успела стать популярной среди моих друзей в Украине", "Спасибо", "Большое спасибо! Искренне вам благодарны", "Молодцы, настоящие друзья", — пишут украинцы.

Данный случай еще раз показывает истинность пословицы о том, что настоящий друг познается в беде. И, похоже, ни падение обломков ракет на Польшу, ни взрывы "украинских подарков" в полиции Варшавы не могут повлиять на настроение поляков и украинцев, которые отлично понимают, кто на самом деле является их общим врагом, и кто реально угрожает их существованию. Остается надеться, что и после победы Украины над русским врагом ничто не сможет испортить добрые отношения между нашими народами.